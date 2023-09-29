Рэдклифф рассказал о розыгрыше Дамблдора на съемках «Гарри Поттера» На съемках «Гарри Поттера» Майкл Гэмбон подложил Рэдклиффу игрушку-прикол

Фото: KPA/Global Look Press

Майкл Гэмбон

Исполнитель главной роли в фильмах о волшебнике Гарри Поттере актер Дэниел Рэдклифф вспомнил, как покойный актер Майкл Гэмбон, известный по роли Альбуса Дамблдора, устраивал ему розыгрыши на съемках, пишет Daily Mail. По словам 34-летнего артиста, старший коллега доводил его до истерических приступов смеха. Однажды Гэмбон подложил Рэдклиффу игрушку-прикол, издающую смешные звуки, во время съемки лица крупным планом, говорится в сообщении.

Майкл Гэмбон мог легко заставить меня смеяться, когда я был подростком. После его приколов я не мог прийти в себя, а он мог с легкостью включиться в съемки с присущей ему серьезностью и шармом. Во время съемок третьего фильма «Узник Аскабхана» есть эпизод, где все дети спят в большом зале, и камера приближается так, что оказывается в дюйме от моего лица. Тогда Майкл и Алан Рикман подложили пукающую игрушку-прикол в мой спальный мешок, и ждали, когда камера приблизится ко мне, чтобы раздался смешной звук, создавший ужасный переполох в зале, — вспомнил Рэдклифф.

28 сентября стало известно о смерти Гэмбона от пневмонии. Он скончался в больнице на 83-м году жизни в присутствии жены и сына.

Гэмбон родился 19 октября 1940 года в Дублине. До 1945 года он жил с родителями в этом городе, после чего его отец получил работу по восстановлению разрушенного бомбардировками Лондона, семья переехала в Англию. Гэмбон учился в католическом колледже, однако бросил учебу и устроился на инструментальный завод, где работал в течение семи лет.

В кино он стал сниматься с 1965 года. В течение двадцати лет играл в кино второстепенные и эпизодические роли, будучи известным театральным мастером.

В 1985 году Гэмбон исполнил роль Оскара Уайльда в фильме «Оскар», после чего стал получать главные роли во многих кинокартинах.

Он получил мировую известность благодаря роли директора школы магии Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Наиболее известен по фильмам «Сонная Лощина», «Повар, вор, его жена и ее любовник», «Слоеный торт».