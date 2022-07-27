Ребрендинг Руси: как дизайн помог Петру I пробить окно в Европу В Москве открылась выставка сборника символов и эмблем, ставшего руководством к реформам XVIII века

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В музее «Старый английский двор» московского парка «Зарядье» в рамках проекта мономузея #ПОДКЛЕТ «Первый русский арт-директор», приуроченного к 350-летию Петра I, открылась выставка книги Symbola et Emblemata («Символы и эмблемы»). Этот сборник был издан в 1705 году для российского императора и в определённом смысле стал первым в России «брендбуком», а также учебником по графическому дизайну. Корреспондент NEWS.ru побывал на открытии экспозиции и на примере книги узнал, как европейские и мировые визуальные традиции влияли на формирование русской культуры.

Выставка старинного сборника открылась 26 июля в одной из палат «Старого английского двора». Здесь в XVI веке располагалась резиденция английской торговой Московской компании, позднее — Английский посольский дом, а во времена Петра I — цифирная школа, ставшая одним из первых в России светских учебных заведений, где изучали математику.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru На выставке книги Symbola et Emblemata в парке «Зарядье»

Как рассказал NEWS.ru сотрудник отдела музейной деятельности парка «Зарядье» Александр Сотин, выставка книги Symbola et Emblemata открылась в рамках проекта #ПОДКЛЕТ, который состоит из презентаций значимых для Петровской эпохи предметов, окружённых мультимедийным контекстом.

Это выставка одного предмета с большим акцентом на мультимедиа. Выставка приурочена к юбилею Петра I и его реформам культуры в целом, попыткам найти точки соприкосновения между графической и, если хотите, дизайнерской традицией Западной Европы и России, — обратил внимание Александр Сотин.

По его словам, книга «уникальна от первой до последней страницы». Выставленный экспонат — это личная копия Петра I, который в юности собирал «удивительные и таинственные эмблемы, символические изображения различных понятий и явлений, накапливающихся в европейской традиции на протяжении многих веков». К началу XVIII века существовало много тематических сборников, которые позволяли отбирать различные элементы для создания новой геральдики, говорит Александр Сотин. И русский император решил внести эту новую для русского общества того времени эстетическую составляющую в его жизнь, фактически сделав подарок будущим дизайнерам.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru На выставке книги Symbola et Emblemata в парке «Зарядье»

Сборник Symbola et Emblemata — это результат соединения двух различных изданий одного французского автора-гравёра, которые были изданы несколько ранее. Книга содержит порядка 840 эмблем с подписями на нескольких языках, в том числе на церковнославянском. Сборник был подготовлен в 1705 году в Амстердаме выходцем из Речи Посполитой Ильёй Копиевским. Он был протестантом и не имел никакого отношения к иезуитам-католикам, хотя представленные в сборнике эмблемы были связаны с иезуитской и другими, более древними традициями символического изображения. Фактически это иллюстрированные крылатые выражения, которые собирались европейскими гуманистами и просветителями, — отметил Сотин.

Сделанный Копиевским перевод подписей многому научил русских мастеров Петровской и последующих эпох. Они стали зашифровывать своеобразные послания в оформлении дворцов, кораблей, знамён боевых подразделений, фамильных гербов и многого другого. Впоследствии книга переиздавалась, став очень важной для российской культуры XVIII века.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Сотрудник отдела музейной деятельности парка «Зарядье» Александр Сотин на выставке книги Symbola et Emblemata

Александр Сотин рассказал о некоторых изображениях, представленных в сборнике, и их значении. На развороте, который можно увидеть в выставочном зале, представлены «очень хорошо известные в европейской традиции символы».

Например, древний и очень важный для мировой культуры символ змеи, кусающей свой хвост. Это изображение символизирует непрерывное обращение всего сущего в природе, преображающегося через смерть и возрождение. Рядом можно найти изображение путеводной звезды. Они символизирует истинный ориентир в жизни, который склоняет, а не принуждает. Этот символ означает, что желающего звёзды влекут за собой, а не тащат. Это воплощение идей доброй воли, которая лежит в основе всех полноценно мотивированных человеческих поступков, — пояснил сотрудник музея.

По словам куратора выставки Никиты Лукинского, работа с символикой и геральдикой — это одна из сторон Петровских реформ. Император в буквальном смысле стал «первым русским арт-директором», создавшим «новую визуальную культуру». Он, например, утверждал новые и правил существовавшие шрифты, а также лично нарисовал бело-сине-красный флаг, ставший в итоге одним из госсимволов. Об этих и других деталях можно узнать в мультимедийных материалах экспозиции, которая будет работать до 4 сентября.