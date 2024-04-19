«Реальное преступление»: Михалков предупредил об опасности дипфейков Михалков назвал дипфейки страшным преступлением

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дипфейки представляют огромную опасность для человечества, заявил президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков на брифинге. По его словам, если на экране появятся знаменитые актеры, созданные с помощью данного метода, то это можно расценивать как настоящее преступление. Режиссер добавил, что последствия использования дипфейков сравнимы с извержениями вулканов и цунами, но в нравственном смысле, передает корреспондент NEWS.ru.

Я считаю, что страшная опасность заключается в дипфейках. Эту опасность мы даже не можем сейчас оценить. Когда появятся на экране актеры, созданные методом дипфейка, и они будут говорить слова, которые никогда в жизни сами бы не сказали, это преступление. Это реальное преступление, — заявил Михалков.

Использование дипфейков разрушает человеческую личность и отношения, добавил он. Мир должен «взяться за руки» и запретить их категорически, иначе люди столкнутся с абсолютно непредвиденными последствиями, уверен режиссер.

Ранее понятие «дипфейк» предложили закрепить в Гражданском кодексе. Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин отметил, что к нему уже обращались дикторы, которые были недовольны использованием их голосов без согласия.