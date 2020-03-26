Проект «РБК Стиль» запустил сайт, на котором выходят записи с выступлениями артистов для людей, находящихся на изоляции в связи с пандемией коронавируса.
На странице проекта
Даже когда мы одни дома, мы не одни. Подтвердить это «РБК Стиль» готов вместе со своими друзьями — артистами и музыкантами, писателями и драматургами. Они играют на рояле, аккордеоне и виолончели, поют под гитару и баян, читают стихи и рассказы, чтобы напомнить — всё будет хорошо, — говорится в письме издания.
Своими короткими выступлениями уже поделились Дуся Лерер, Риад Маммадов, Григорий Служитель, дуэт Pedro y Juan, ВИА MINIBAR, Муся Тотибадзе и Владимир Розанов и Игорь Яковенко.
Как писал NEWS.ru, музыкант и продюсер Василий Зоркий запустил проект, призванный поддержать тех, кто решил не покидать дом из-за пандемии коронавируса. Начиная с 18 марта несколько российских актёров будут читать сказки в прямом эфире на своих страницах в Instagram.
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