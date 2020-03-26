https://static.news.ru/photo/c4de6d7a-6eb0-11ea-9d5b-fa163e074e61_660.jpg Дуся Лерер Фото: dusialehrer/instagram.com

Проект «РБК Стиль» запустил сайт, на котором выходят записи с выступлениями артистов для людей, находящихся на изоляции в связи с пандемией коронавируса.

На странице проекта говорится , что новые видео будут появляться каждый день. Сейчас желающие могут посмотреть семь выступлений музыкантов.

Даже когда мы одни дома, мы не одни. Подтвердить это «РБК Стиль» готов вместе со своими друзьями — артистами и музыкантами, писателями и драматургами. Они играют на рояле, аккордеоне и виолончели, поют под гитару и баян, читают стихи и рассказы, чтобы напомнить — всё будет хорошо, — говорится в письме издания.

Своими короткими выступлениями уже поделились Дуся Лерер, Риад Маммадов, Григорий Служитель, дуэт Pedro y Juan, ВИА MINIBAR, Муся Тотибадзе и Владимир Розанов и Игорь Яковенко.

Как писал NEWS.ru, музыкант и продюсер Василий Зоркий запустил проект, призванный поддержать тех, кто решил не покидать дом из-за пандемии коронавируса. Начиная с 18 марта несколько российских актёров будут читать сказки в прямом эфире на своих страницах в Instagram.