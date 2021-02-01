РБК: «Ералаш» ищет финансирование из-за отказа Минкультуры в спонсорстве

https://static.news.ru/photo/e0b6d3e2-64e2-11eb-a576-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер «Ералаша» Аркадий Григорян заявил, что в 2020 году Министерство культуры России отказалось помогать проекту финансово, поэтому передача вынуждена искать спонсоров.

В беседе с РБК он отметил , что в данный момент «Ералаш» начал поиски партнёров, чтобы начать выпуск новых сюжетов. Впрочем, отметил Григорян, кино всегда связано с «постоянным поиском финансирования».

К сожалению, в прошлом году мы впервые остались без финансовой поддержки Министерства культуры, — сказал он.

Если в ближайшее время денег не найдут, то киножурнал продолжит работать за счёт собственных средств, но остановка проекта даже не рассматривается, заверил продюсер.

Киножурнал будет снимать двух- трёхминутные ролики, а показывать их станут как по телевизору, так и в соцсетях — на YouTube, в TikTok.

В Минкультуры не прокомментировали РБК ситуацию с «Ералашем» в момент выхода статьи.

Ранее NEWS.ru писал, что ждёт журнал после смерти Грачевского. На волнующий всех вопрос Аркадий Григорян ответил на церемонии прощания с создателем журнала. По его словам, в ближайшие два года точно ничего не изменится, команда тележурнала продолжит снимать новые выпуски.