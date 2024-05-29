Развод, увольнение из театра, Испания: куда пропала актриса Ольга Калмыкова

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Актриса Ольга Калмыкова 47 лет прослужила в Александрийском театре и снялась в более 120 советских и российских фильмах. Как сейчас складывается карьера и жизнь артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Ольга Калмыкова

Ольга Калмыкова родилась 5 мая 1947 года в Екатеринбурге, окончила Российский государственный институт сценических искусств, в 1972 году была принята в труппу Ленинградского государственного академического театра драмы им. А.С. Пушкина (Александринского театра).

Калмыкова дебютировала на экране в 1969 году с главной роли в молодежном фильме «Эти невинные забавы». Затем артистка перестала сниматься в кино на двадцать лет, но была занята в спектаклях, включая постановки «Тяжкое обвинение», «Ураган», «Первый бал Золушки», «Женитьба», «Гамлет» и другие. На ее счету более 70 ролей в Александрийском театре.

В кино актриса вернулась в начале нулевых. Она снималась в эпизодических ролях в лентах «Улицы разбитых фонарей», «Мастер и Маргарита», «Гаишники», «Тульский-Токарев», «Утомленные солнцем — 2: Цитадель», «Одессит», «Горюнов», «Следователь Тихонов», «Пять минут тишины. Возвращение», «Подкидыш». Также Калмыкова известна ролью тещи Рогова в сериале «Убойная сила».

Что известно о личной жизни Ольги Калмыковой

Ольга Калмыкова была замужем за народным артистом РФ Аристархом Ливановым. Они познакомились во время учебы в театральном институте, поженились на втором курсе, вместе снялись в фильме «Эти невинные забавы».

Вместе с супругом Калмыкова в 1969 году уехала в Волгоград, где Ливанову предложили работу в новом театре юного зрителя, однако после переезда супруги начали ссориться и развелись. Затем артистка перевелась в Казанский ТЮЗ, позднее уехала в Петербург.

В 1975 году Ольга Калмыкова родила сына Федора, которого растила в одиночку. Когда наследник женился, а затем развелся, артистка взяла на себя обязанности по воспитанию внучки.

По данным СМИ, внучка актрисы вышла замуж и на настоящий момент живет в Испании, из-за чего артистка пошла на курсы испанского языка для общения с новыми родственниками.

Чем сейчас занимается Ольга Калмыкова

В 2019 году Калмыкова покинула Александрийский театр после 47 лет службы. Артистка приняла решение об увольнении из-за необходимости ухаживать за престарелой матерью. На настоящий момент актриса соглашается только на роли в кино.

В 2023 году она появилась в эпизоде ленты «Аутсайдер», а также сыграла роли Зои Михайловны в сериале «Любовь преодолеет все» и няни в фильме «Цербер».

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