Развод с Щеголевым и фильм о Майдане. Где сейчас актриса Алла Казакова?

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Алла Казакова

Актриса Алла Казакова продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Казакова

Алла Казакова родилась 24 июля 1975 года.

В 1997 году окончила ГИТИС. В 2002 году также окончила актерскую лабораторию при театре «Школа драматического искусства».

Казакова снималась в картинах «Подари мне жизнь», «Кулагин и партнеры», «Время собирать камни», «Классные игры», «Иное», «Интерны», «Хористка», «Супрематизм», «Последствия» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 10 работ.

С 2016 года Казакова — актриса Электротеатра Станиславский.

Что известно о личной жизни Казаковой

В 2006 году Алла Казакова вышла замуж за актера Максима Щеголева, с которым познакомилась в театре. На момент их знакомства артист был в отношениях с коллегой Татьяной Солнцевой. Пара воспитывала сына Илью, однако Щеголев ушел к Казаковой.

В 2007 году у супругов родилась дочь Мария, в 2008 году — дочь Екатерина. В 2010 году Казакова и Щеголев развелись из-за актрисы Юлии Зиминой.

«Юлия — прекрасный человек, красивая, очень талантливая. Вся Россия была влюблена в нее. И я не стал исключением. Пришел к жене и заявил об этом, сказав, что больше не хочу оставаться с ней. Так что инициатором расставания был я. Но наш союз с Аллой не был идеальным, многое мы не смогли преодолеть вместе. Зато я был честен и не играл», — рассказывал Щеголев в программе «Судьба человека».

Роман Щеголева и Зиминой продлился три года. В 2020 году она вышла замуж за боксера Дениса Новикова.

«Ребята, атас! Я вышла замуж сегодня. Он самый лучший на свете», — сообщала Зимина.

Казакова больше замуж не выходила.

Чем сейчас занимается Казакова

Алла Казакова продолжает творческую деятельность. Она играет в Электротеатре Станиславский. Сейчас артистка задействована в постановке «Визит дамы».

В 2022 году Казакова снялась в фильме «Театр в кино: Безумный ангел Пиноккио» вместе с Марией Беляевой и Владимиром Кореневым.

В 2024 году актриса также сыграла в политическом триллере Первого канала «Переведи ее через Майдан», действие которого разворачивается на Украине времен государственного переворота 2014 года. В нем Казакова исполнила роль секретаря Филимонова.

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