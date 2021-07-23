Разин назвал причину смерти сооснователя «Ласкового мая» Мускатина

Фото: vk.com/Алексей Мускатин

Музыкальный продюсер и организатор концертов Алексей Мускатин умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщил в Instagram продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

По его словам, все артисты старались помочь Мускатину, но «болезнь оказалась сильнее». Будем всегда его помнить, ведь благодаря ему была создана группа «Ласковый май». Благодаря ему Юра Шатунов и все...