Разин назвал причину смерти сооснователя «Ласкового мая» Мускатина
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
22:21, 24 июля 2021
Фото: vk.com/Алексей Мускатин
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Причиной смерти продюсера группы «Ласковый май» Алексея Мускатина стал рак крови. Об этом в интервью РЕН ТВ рассказал основатель музыкального коллектива Андрей Разин.
По словам Разина, Мускатин практически до самой смерти чувствовал себя хорошо.
Леша до последних дней, я с ним недавно разговаривал, буквально перед операцией, чувствовал себя хорошо <...> У него такая же болезнь, как у моей второй жены. <...> Я его подбадривал, но врачи не смогли ему помочь, — сообщил продюсер.
По данным СМИ, вторая жена Андрея Разина Наталья Лебедева страдала лейкемией, но ей удалось выздороветь.
О смерти продюсера Алексея Мускатина стало известно в субботу, 24 июля. Ему было 59 лет.
Мускатин, помимо работы с «Ласковым маем», участвовал в создании групп «Кар-Мэн», «Рукки Вверх!», «Револьверс». В качестве директора он работал с Сергеем Чумаковым, Сергеем Челобановым и Ириной Салтыковой.