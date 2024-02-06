«Растормошил тусовочку»: Галич вступилась за Кологривого после скандалов Галич назвала Кологривого «одиозным фрешменом»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ида Галич

Российский блогер и телеведущая Ида Галич в своем Telegram-канале назвала актера из сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого «одиозным фрешменом», который «растормошил тусовочку». По ее мнению, исполнителю роли Кащея удалось «перетянуть одеяло» и заставить людей наблюдать за собой. Галич отметила, что не все действия Кологривого вызывают у нее положительные эмоции.

Мне, кстати, Никита [Кологривый] импонирует. Одиозный такой фрешмен. Растормошил тусовочку. Он с блеском перебил разговоры о «Слове пацана» и смог перетянуть одеяло на себя. Не все действия Никиты у меня вызывают положительные эмоции, но <...> когда звездный представитель ведет себя с подобной тактикой и дает зрителю то сладкий пряник, то шлепает ремнем, это вызывает у людей желание с жадностью наблюдать за своим кумиром, — написала Галич.

Ранее критик и ведущий Алексей Остудин заявил, что Кологривый проходит «испытание медными трубами» и если он не изменит линию поведения, его может ждать судьба Алексея Панина. Остудин добавил, что актеру стоит помнить о профессиональной этике.

До этого Кологривый демонстративно покинул шоу «Закрытый показ» с Александром Гордоном на Первом канале. Актер не смог найти общий язык с телеведущим, который попросил говорить его кратко.