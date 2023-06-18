«Рассосется»: адвокат Жорин оценил дело лидера Rammstein Адвокат Жорин заявил, что лидер Rammstein Линдеманн избежит уголовной ответственности

Фото: Malte Krudewig/dpa/Global Look Press

Тилль Линдеманн

Внимание к девушкам со стороны лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна мало кого удивляет, однако продажа наркотиков уже выглядит серьезным обвинением, заявил News.ru звездный адвокат Сергей Жорин. По его словам, немецкие правоохранительные органы разберутся в этой истории. Адвокат считает, что музыканту не грозит уголовная ответственность.

Правоохранители порой избирательно относятся к тем или иным артистам. К некоторым слишком внимательно, а делишки других почему-то не замечаются. Вроде как власти положительно относятся к Линдеманну. Не слышал, чтобы он был подозреваемым или обвиняемым. Я думаю, ему не светит уголовное наказание. Как говорится, рассосется, — сказал Жорин.

Адвокат добавил, что группа Rammstein не закроется на фоне скандала с Линдеманном.

В прокуратуре Берлина заявили, что в отношении фронтмена Rammstein ведется предварительное расследование. Линдеманну инкриминируют изнасилования и продажу наркотиков. Заявления на музыканта поступили от нескольких девушек. Одна из поклонниц рассказала газете Welt am Sonntag, как на одном из концертов ее накачали наркотиками, после чего у нее были провалы в памяти, но впоследствии фанатка очнулась уже в отеле с Линдеманном. Еще одна поклонница рассказывала, что певец подсыпал ей наркотики в алкоголь и начал приставать, после чего она ушла.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.