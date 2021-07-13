Рассел Кроу отстоял очередь в семь тысяч человек ради прививки

Напомним, что США являются одной из стран, где наиболее сложная ситуация с коронавирусом. Во всём мире, по подсчётам Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день зафиксировано более 187,2 млн заболевших COVID-19, 33,8 млн из которых — в Штатах.
Рассел Кроу получил мировую известность благодаря ролям в таких фильмах, как «Гладиатор», «Секреты Лос-Анджелеса», «Ной», «Славные парни», «Свой человек» и других. За «Гладиатора» он удостоился премии «Оскар» за лучшую мужскую роль — он сыграл в историческом фильме полководца Максимуса.
Ранее сообщалось, что 29 июня в торговом центре города Пушкино Московской области подрались мужчина и женщина. Инцидент произошёл в очереди на вакцинацию, так как мужчина хотел поставить прививку вне очереди. У участницы драки диагностировали перелом челюсти. Психиатр Александр Федорович в беседе с NEWS.ru прокомментировал произошедшую в Подмосковье драку.