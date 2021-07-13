Рассел Кроу отстоял очередь в семь тысяч человек ради прививки

Американский актёр Рассел Кроу рассказал в Twitter, как провёл свой выходной день. Звезда «Гладиатора» отстоял очередь в семь тысяч человек ради прививки от коронавируса.

Как я провёл воскресенье. Простоял в очереди с 7000 хороших граждан, чтобы получить первый компонент вакцины, — написал он, прикрепив кадр с места событий.

How I spent my Sunday. Lining up with 7000 good citizens to get shot 1 of vaccine.



Book yours via NSW health https://t.co/WcppFuTlFO pic.twitter.com/ZyON96npWu — Russell Crowe (@russellcrowe) July 12, 2021

Каким именно препаратом он укололся, неизвестно.

Напомним, что США являются одной из стран, где наиболее сложная ситуация с коронавирусом. Во всём мире, по подсчётам Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день зафиксировано более 187,2 млн заболевших COVID-19, 33,8 млн из которых — в Штатах.

Рассел Кроу получил мировую известность благодаря ролям в таких фильмах, как «Гладиатор», «Секреты Лос-Анджелеса», «Ной», «Славные парни», «Свой человек» и других. За «Гладиатора» он удостоился премии «Оскар» за лучшую мужскую роль — он сыграл в историческом фильме полководца Максимуса.

Ранее сообщалось, что 29 июня в торговом центре города Пушкино Московской области подрались мужчина и женщина. Инцидент произошёл в очереди на вакцинацию, так как мужчина хотел поставить прививку вне очереди. У участницы драки диагностировали перелом челюсти. Психиатр Александр Федорович в беседе с NEWS.ru прокомментировал произошедшую в Подмосковье драку.