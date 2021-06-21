Раскрыты новые детали гибели сына рок-музыканта Александра Башлачёва

https://static.news.ru/photo/6f636980-d279-11eb-af8b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Появились новые детали гибели Егора Башлачёва, сына покойного поэта и рок-музыканта Александра Башлачёва. Незадолго до смерти у него случилось обострение психического расстройства, раскрыл «МК».

Егор с 17 лет состоял на учёте в диспансере. Большую часть времени за мужчиной следили родственники, однако зачастую ему приходилось проходить лечение в психиатрических больницах. Накануне смерти его состояние ухудшилось — сообщается, что с апреля до 18 июня он пребывал в стенах специализированного учреждения.

Из больницы сын рок-музыканта приехал раздражённый. В день трагедии, 19 июня, дома с ним была 82-летняя бабушка. Она прилегла в другой комнате на отдых. Позже послышался шум. Зайдя в комнату внука, пенсионерка увидела разбитый стол для кормления больных, а самого Егора нигде не было.

Бабушка обошла всю квартиру, а потом вышла на балкон. Внука она увидела на асфальте. Предсмертной записки пожилая женщина не нашла.

Ранее сообщалось, что Егор свёл счёты с жизнью в возрасте 32 лет.

Сын поэта родился после смерти легендарного отца. 17 февраля 1988 года рок-музыкант, предположительно, также покончил с собой в Санкт-Петербурге. Он не оставил предсмертной записки. Как говорили близкие, с годами он всё больше чувствовал творческий кризис, потерю взаимопонимания с окружающими и одиночество. Уход поэта из жизни стал одним из первых в череде смертей отечественных рок-героев.