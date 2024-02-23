Раскрыто состояние попавшего в больницу директора «Ленкома» Варшавера Mash: перенесшего пневмонию директора «Ленкома» Варшавера выписали из больницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Марк Варшавер

Из больницы выписали 76-летнего директора «Ленкома» Марка Варшавера, куда неделю назад он поступил с двусторонней пневмонией, передает Telegram-канал Mash. К работе в театре заслуженный деятель искусств России вернется не сразу, на восстановление потребуется время, уточняется в сообщении.

Отмечается, что медики провели контрольное обследование перед выпиской, его результаты оказались удовлетворительными — в состоянии наблюдается положительная динамика на фоне регресса бронхита, сам пациент при этом ни на что не жалуется. В итоге Варшаверу прописали постельный режим и отпустили на амбулаторное исследование.

О госпитализации Марка Варшавера стало известно 16 февраля с подозрением на пневмонию. Оказалось, что директор театра не стал обращаться к врачам и пытался вылечиться самостоятельно, но его состояние все равно ухудшалось.

Как ранее сообщалось, 19 февраля через несколько дней после госпитализации Марк Варшавер вышел на связь и заявил, что через «день-два» вернется к работе. Он также подчеркнул, что чувствует себя нормально и уже готов вернуться в театр, но медики настояли, чтобы он повременил с этим до полного восстановления.