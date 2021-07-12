Раскрыто отношение принца Гарри и Меган Маркл к королеве Елизавете II

Королевский репортёр Омид Скоби в программе «Доброе утро, Америка» раскрыл отношение принца Гарри и Меган Маркл к королеве Елизавете II. Журналист со ссылкой на источники, близкие к паре, рассказал, что они оба разочарованы монархией, однако это не распространяется на их личные отношения с самой королевой.

Когда дело доходит до отношений с королевой, они как никогда сильны — они не испытывают к ней ничего, кроме любви. Конечно, мы видели, как они назвали свою дочь в честь прозвища королевы, так что это действительно даёт нам представление об этих близких отношениях, — отметил Скоби.

Напомним, что Омид совместно с Кэролин Дюран планирует выпустить новый эпилог к ​​своей книге о паре «В поисках свободы». Это биография Гарри и Меган. По словам авторов, писалась она не со слов Сассексов и не для того, чтобы высказать их позицию: это была независимая журналистская работа.

Ранее сообщалось, что Елизавета II наняла адвокатов и пригрозила судом своему внуку и его супруге. Инсайдер отметил: королевские юристы уже консультируются по делу о клевете, но Елизавета всё ещё надеется на то, что Гарри и Меган образумятся и перестанут «нападать» на Букингемский дворец.