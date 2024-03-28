Раскрыто число возвращенных билетов на концерты после теракта в «Крокусе» Жители России вернули 100 тысяч билетов на концерты после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители России вернули 100 тысяч билетов на концерты за пять дней после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», заявил организатор Международного форума музыкальной индустрии Сергей Бабич. После трагедии было отменено около двух тысяч массовых мероприятий по стране, передает РБК.

У россиян остаются примерно 6–7 млн билетов, которые были приобретены до теракта в «Крокус Сити Холле» на все доступные события. Их общая стоимость — 13–15 млрд рублей. По словам Бабича, число отмененных массовых мероприятий после трагедии в Подмосковье составило около 3% от всех событий за год. Он подчеркнул, что многие организаторы концертов пытаются перенести выступления артистов на поздние даты.

Продажи билетов после теракта в подмосковном концертном зале упали примерно на 60–70%, заявил глава одного из информационных агентств Евгений Сафронов. Однако, по его словам, некоторые мероприятия, отмененные в день трагедии, все-таки состоятся. Сафронов также подчеркнул, что в стране начал постепенно восстанавливаться спрос на массовые развлечения.

Ранее певица Лариса Долина заявила, что артистам сейчас не нужно отменять концерты, но следует изменить репертуар. По ее словам, людям особенно необходимы патриотические и военные песни. Долина напомнила, что во времена Великой Отечественной войны было много бригад артистов, которые ездили на фронт и «пели потрясающие песни». Певица считает, что музыка всегда вдохновляла и поддерживала людей и сейчас подобных концертов не хватает.