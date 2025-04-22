Раскрыта причина смерти Церетели Причиной смерти Церетели стала остановка сердца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зураб Церетели

Причиной смерти скульптора Зураба Церетели стала остановка сердца, сообщил NEWS.ru помощник скульптора Сергей Шагулашвили. По его словам, художник скончался в половине второго часа ночи.

Зураба Константиновича не стало в полвторого ночи. Сейчас решаем, когда пройдет прощание, — сказал Шагулашвили.

Ранее о смерти президента Российской академии художеств сообщила искусствовед Ксения Коробейникова. По ее словам, Церетели умер в кругу своей семьи.

Скульптор родился в 1934 году в Тбилиси. Он окончил живописный факультет Тбилисской академии художеств, затем обучался во Франции. Работы Церетели установлены в России, Грузии, Великобритании, Италии, США, Франции. Среди его известных работ — памятник Петру I в Москве, монумент Победы на Поклонной горе, памятник «Слеза скорби» в США. Церетели с 1997 года возглавлял Российскую академию художеств.

До этого стало известно, что папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет. Причиной его смерти стал инсульт. Также в феврале специалисты диагностировали у понтифика двустороннюю пневмонию. Российский президент Владимир Путин заявил, что папа римский пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения, мудрый религиозный и государственный деятель.