Леонардо Ди Каприо занялся нехарактерным для себя делом ради молодой модели Radar: Леонардо Ди Каприо начал омолаживаться ради своей девушки

Фото: Trae Patton/Keystone Press Agency/Global Look Press

Леонардо Ди Каприо

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо начал активно заниматься своей внешностью, опасаясь потерять 26-летнюю возлюбленную — итальянскую модель Витторию Черетти, пишет Radar. 47-летняя звезда «Титаника» прибегнул к ряду омолаживающих процедур после откровенного интервью модели.

Девушка выразила недовольство постоянным вниманием публики к более известному партнеру. Издание отмечает, что Ди Каприо, боясь расставания, изменил цвет волос и бровей, сделал аккуратную стрижку бороды. Инсайдеры утверждают, что актер пошел на это, только чтобы произвести впечатление на Черетти.

Ранее стало известно, что голливудские актеры Брэдли Купер и Леонардо Ди Каприо прекратили дружеские отношения из-за романтической связи Купера с моделью Джиджи Хадид, бывшей девушкой Ди Каприо. Конфликт между звездами возник после того, как Хадид, чьи отношения со звездой «Титаника» продлились около года и завершились в начале 2023 года, осенью того же года начала встречаться с Купером. Модель, как утверждается, до сих пор испытывает обиду на Ди Каприо из-за непростого расставания.

Известная по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» актриса Елизавета Базыкина до этого жестко раскритиковала Ди Каприо. По ее словам, актер отличается чрезмерной скупостью. Эту же точку зрения поддержала Ксения Собчак. Она добавила, что ее собственное впечатление о знаменитости тоже оказалось не самым положительным.