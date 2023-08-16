«Рабыня Изаура» Луселия Сантос расплакалась, узнав о смерти Леи Гарсии Актриса Луселия Сантос назвала покойную коллегу Лею Гарсию настоящей звездой

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Люселия Сантос

66-летняя бразильская актриса Луселия Сантос, известная по роли рабыни Изауры в одноимённом сериале, сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что расплакалась, узнав о смерти коллеги Леи Гарсии. По ее словам, покойная артистка, сыгравшая в теленовелле злодейку Розу, вживалась в свою роль настолько сильно, что иногда плакала после сцен агрессии на съемочной площадке. Сантос назвала Гарсию настоящей звездой и незабываемой женщиной.

Бесконечные слезы... Мы снимались в теленовелле «Рабыня Изаура», которая транслировалась по всему миру и получила широкое признание. Сцены нашей конфронтации были очень сильными, мощными, радикальными и нередко причиняли нам боль. На днях я услышала заявление от Леи о том, что после одной из сцен агрессии она много плакала. Как я скучаю по актрисам на сцене с такой мощью, как у нее! — написала Сантос.

Ранее сообщалось, что Гарсия умерла на 91-ом году жизни от инфаркта. Артистка прибыла на популярный бразильский кинофестиваль Trofeu Oscarito в город Грамаду в штате Риу-Гранди-ду-Сул, где должна была получить награду как величайшая знаменитость страны. Внезапно Гарсия почувствовала себя плохо, врачи не смогли спасти ее.