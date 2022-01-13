Работники дома престарелых показали палату Куравлёва

Сотрудники дома престарелых «Идиллия» в Москве показали палату, где до госпитализации находился Леонид Куравлёв. По их словам, актёра по якобы его же желанию привезли в богадельню сын и дочь. Об этом в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале рассказала директор пансионата.

По её словам, даже в день, когда артиста привезли к ним в заведение, все были готовы к его отказу и желанию вернуться домой, но Куравлёв остался. По словам директора богадельни, артисту нравилось в пансионате, ему предоставили свою отдельную палату тренажёрами и телевизором. Фамилию актёра сотрудники дома престарелых на двери его палаты указывать не стали, посчитав, что незачем афишировать его пребывание в социальном учреждении.

Кадр из программы "Пусть говорят"

Одна из сотрудниц дома престарелых рассказала, что со знаменитым пациентом им всем было «комфортно и весело».

Когда он не слышал или же не мог надеть слуховой аппарат, мы ему писали. И он отвечал: да, нет, хочет, будет, — поведала сиделка.

Кадр из программы "Пусть говорят"

Под Новый год навестить Куравлёва приехала актриса Ирина Безрукова. Она привезла подарки от друзей.

Я побывала в этом пансионате. Очень надеюсь, что не придется оказаться в таком заведении, но никто не знает своей судьбы. Надеюсь, что такие места станут ещё лучше. Но мне там понравилось. Мы знаем трагические истории, когда ушёл, а пришёл и родной человек. Сиделки — это очень милые, но без образования женщины, которым мало платят. Как они себя ведут, тоже непонятно, — засомневалась в престижности богадельни актриса.

Артиста часто навещали родственники.

Приезжали сын с невесткой — поставили ему собственную нарядную ёлку на Новый год. Никто его не бросал — это какая-то обидная ерунда. Были и внуки, и даже родители невестки — они все внутри семьи тесно общаются. Устроили своим появлением настоящий праздник. Дочка приходила чуть реже, но тоже регулярно. Никаких планов относительно сроков пребывания отца здесь дети не строили. Просто хотели, чтобы тому стало хоть немного получше, — пояснила позицию родственников одна из сиделок.

Ранее директор Гильдии актёров Союза кинематографистов Валерия Гущина сообщила, что по словам главврача дома престарелых, 85-летний актёр Леонид Куравлёв страдает деменцией. По этой причине сын и дочь ранее поместили его в пансионат. Артист там находился полгода и уже не очень хорошо ходил.