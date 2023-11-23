«Работа Бодрова в кадре — не игра»: режиссер «Брата-3» об актерах и хейте Режиссер Переверзев рассказал о работе над «Братом-3»

Фото: Фото из личного архива Валерия Переверзева

Валерий Переверзев

Премьера фильма «Брат-3», которая должна была состояться в кинотеатрах 23 ноября, сорвалась или перенесена. Причиной стал отказ Министерства культуры России в выдаче картине прокатного удостоверения. Перед выходом ленты NEWS.ru побеседовал с ее режиссером Валерием Переверзевым о причинах выбора на главные роли Владимира и Юрия Торсуевых (известных по детским ролям Электроника и Сыроежкина в культовом советском фильме «Приключения Электроника») и «режиссуре поневоле».

Действительно ли Минкульт РФ не выдает прокатное удостоверение «Брату-3»

— На данный момент никакого отказа в выдаче прокатного удостоверения нет. Есть размышления [представителей Минкульта] о том, выдавать или не выдавать. То есть вопрос находится на стадии принятия решения. Адресованные нам замечания носят скорее бытовой, эстетический и художественный характер, а не юридический, то есть «измените название, поменяйте шрифт» и так далее. То есть сейчас идут переговоры — очень странные и телефонные. Никаких встреч нет, писем никаких нет. По телефону общаемся.

По закону мы имеем право оставить название «Брат-3». Но если это будет камнем преткновения и мешать показать фильм зрителю, то можем изменить и название.

Фото: Фото из личного архива Валерия Переверзева

Что сказал продюсер «Брата-2» Сельянов о «Брате-3»

— Компания «СТВ» Сергея Сельянова выпустила книгу, в ней есть глава «Брат-3». Очень толковое размышление. Автор рассуждает о том, что это нормально — когда создаются продолжения. Хотя наша картина — это не продолжение и мы многократно об этом говорили.

«Попытки снять третий фильм продолжаются до сих пор, — пишет автор книги. — Известно, что картину под названием „Брат-3“ снимает по собственному сценарию режиссер Валерий Переверзев. Она представляет собой альманах из нескольких новелл — криминальных историй, происходящих в Тамбове... Сюжет никак не пересекается с историей Данилы Багрова... Сельянов понимает, что рожденные Балабановым и Бодровым смыслы и образы долго еще будут оставаться источником вдохновения для коллег-кинематографистов».

За что ругают фильм «Брат-3»

— Я бы разделил хейтеров на три части. Первые — невежды, они возмущаются: «Не имеете права, на святое замахнулись». Задаю встречный вопрос: «Не имеем права на что? И в чем святость?» За последние пару лет в российский прокат вышли штук 15 фильмов со словом «брат». «Брат за брата», «Братья», «Три брата» и так далее. «Три брата» снимать можно, а «Брат-3» — нет?

Вторая категория хейтеров — самые злобные и опасные. Это завистники. Они понимают, что я хорошее кино выпущу. Фильм уже получает первые рецензии от независимых критиков со словами: «Наконец-то появилось настоящее киноискусство». Мы уже два раза съездили с этой картиной в Индию, представили на российском стенде. Два раза — в Китае в Русском доме Пекина. Также очень лестные отзывы. Но этим хейтерам без разницы, они сами ничего не делают и другим пытаются не дать.

Третья категория — шантажисты, эти говорят: «Я могу сделать так, чтобы ваше кино на экраны не вышло». И это звучит как намек на то, чтобы мы «поделились бюджетом».

Но я никогда в жизни на хейт не обращал внимания. Я провел огромное количество перфомансов в России и за границей, основал музей истории телесных наказаний в Москве. Вы даже представить не можете, сколько на мою голову за эти годы вылилось и критики, и откровенных угроз, и шантажа. Так что у меня выработался иммунитет.

При этом я всегда утверждал и продолжаю: для художника важно брать ответственность и не прятаться. Если ты отмочил какой-то перфоманс, то не надо убегать. Либо надо не делать, либо выходить с открытым забралом и говорить: «Да, это создал я». Не готов — не делай. Готов — иди вперед. И я не называю себя режиссером. Я художник, который пришел в режиссуру. Кино для меня — одна из форм искусства. И провокация — также часть создания произведений. Это пассионарность, простите за пафос.

Фото: Фото из личного архива Валерия Переверзева

Как Стас Барецкий сорвал съемки «Брата-3»

— Со Стасом Барецким (шоумен Барецкий первым публично заявил о том, что готовится снимать фильм «Брат-3». — NEWS.ru) мы никогда не встречались. Разговаривали два раза по телефону. Нас познакомила (в телефонном формате. — NEWS.ru) общая знакомая Анна. У меня уже тогда был инвестор на картину «Брат-3», начинали подготовительный период.

Я ему об этом в телефонном разговоре обмолвился. Примерно через неделю я вижу ту самую пресс-конференцию Барецкого, на которой он объявляет о запуске «Брата-3» и якобы роли в этой картине будет продавать. Мой инвестор также узнал об этой конференции и отказался от работы над «Братом-3», сказав: «Я в этом балагане участвовать не собираюсь». Пришлось приостановить работу над проектом.

Где-то через год ко мне пришел журналист брать интервью по музейной теме. Мы сидим в кафе, у моего собеседника звонит телефон — Барецкий. Узнав у журналиста о том, что тот берет у меня интервью, просит передать трубку. Это второе мое общение с Барецким. Он извинился за свою пресс-конференцию: мол, это была шутка такая. Я ему ответил, что выглядело подло и глупо, мы потеряли деньги и большое кино. Абсолютно вежливо поговорили. Больше не общались.

Инвестор мой в итоге вернулся, потому что пена улеглась, фейковые слухи и шумы ушли из информационного поля. И мы стали готовиться к съемкам.

Почему главные роли играют Торсуевы, а не Хабенский или Машков

— Если будем снимать большой фильм с большим планированием, на какой-то роли и хотелось бы поработать с более медийным актером. И Машкова, и Хабенского я готов буду пригласить, может быть. Но здесь речь шла не о медийности, а о любимых людях, близких по духу, которые могут сниматься за деньги, а могут — бесплатно, если у тебя нет денег. Могут ночью приезжать к тебе или пустить к себе в дом; с которыми можешь часами сидеть на кухне и обсуждать роль, делиться эмоциями и впечатлениями. Это очень важно для меня. Я не буду работать с человеком, который не близок мне по духу. Звезда он или не звезда. Для эпизода — пусть. Но фундаментально — нет.

Торсуевы Юра и Володя (исполнители главных ролей в фильме «Брат-3». — NEWS.ru) — мои близкие друзья, Володя вообще крестный отец моей младшей дочери.

Фото: Фото из личного архива Валерия Переверзева

Я снимал их в короткометражках, мне нравится, как они работают на площадке. Мы писали сценарий «Брата-3» под них. И когда Володя или Юра заходят в кадр, видно, что это офигительные актеры. Странно, раньше никто не понял, что они суперзвезды. Но зато достались мне.

В чем был успех первого «Брата», который «Брат-3» хочет повторить

— Если бы мне пришлось оценивать игру всех актеров нашей страны — вообще всех, — я бы ничью не возвел в абсолют. То есть я не вижу актерской игры ни в одном российской фильме, не вижу режиссерской работы с актерами. Особенно в последнее время. Есть определенные требования для сериальной игры, на целевую аудиторию — на этом и строится такое кино. Я сторонник все-таки большого кинематографа, хочу создавать вечные полотна произведений. И я сторонник не-игры актерской. Мне кажется правильным, когда создается ощущение, будто артист не играет, а живет в предлагаемых обстоятельствах.

Ну вот как Сергей Бодров в фильмах «Брат» и «Брат-2». Он ведь не был профессиональным артистом, не учился актерскому мастерству. Его работа в кадре — и есть та самая не-игра. И я в своей картине выбивал из артистов прежде всего их желание играть! Это скучные технические подробности, но у нас актерской игры как раз, к счастью, нет.

Юра Торсуев, к примеру, первый дубль всегда проваливал. Я ему говорил: «Нет, это плохой телик, давай заново». Он снимается же много еще в различных телепроектах. И оттуда вирус плохой игры забирает. Во втором дубле у нас он уже делал так, как надо. Но вот по пластичности Юра и Володя Торсуевы — это актеры первого эшелона.

Фото: Фото из личного архива Валерия Переверзева

Почему в «Брате-3» снялся экс-мэр Архангельска Донской

— Александр Донской (экс-мэр Архангельска. — NEWS.ru) сыграл самого себя. Поставил условие, что выдаст ряд реплик не по сценарию. Я согласился. И он безумную телегу прогоняет, мат через мат.

Интересный человек, никак не хочет позиционировать себя как художник. «Мэр Архангельска» к нему прилепилось — супербизнесмен, сорящий деньгами, такой образ у него. На самом деле очень глубокий художник, акционист.

«Я протестую против отмены русской культуры. Физически протестую»

— На Западе уже некоторое время пытаются отменить русскую культуру. Я протестую против этого. В том числе физически протестую. В прошлом году, например, на Биеннале в Венеции был закрыт русский павильон. Я с моей командой поехал туда как свободный художник из России. Получили официально аккредитацию как частная компания. И мы построили свой русский павильон. Условный, конечно, — я сидел и рисовал. Ведь русский павильон — тот, где есть русский художник, русское искусство. Сделали такой перформанс, прям перед кассами, где продаются билеты. Выставили российский флаг, я сидел с блокнотом и рисовал.

Написал портрет чумной блохи, улетающей на шарах, назвал эту картину эмблемой будущего фестиваля. Работу высоко оценила подошедшая председатель жюри Джулианна Мур: «Круто!» Следом подошли итальянские журналисты. Об акции написала итальянская пресса — о русском художнике под российским флагом.

Это не политическая борьба с моей стороны, а борьба именно за русскую культуру, за наше искусство. Если надо, готов буду умереть за него. И я убежден: все эти недружественные страны — они недружественные временно. Там живут люди, которые хотят видеть русскую культуру и русское искусство. И мы не имеем права о них забывать.

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