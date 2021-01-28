Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ланового

https://static.news.ru/photo/dba8450c-6208-11eb-8dbc-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин направил телеграмму соболезнования родным и близким народного артиста СССР Василия Ланового, скончавшегося накануне.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Лановой скончался на 88-м году жизни. В начале января он вместе с супругой Ириной Купченко был госпитализирован с COVID-19. В последний день у артиста наступило резкое ухудшение состояния, его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

Василий Лановой с 1957 года служил в Театре Вахтангова. Самая известная его роль в театре — в спектакле «Принцесса Турандот». В кино его звёздной ролью и образцом российского патриотизма стал фильм «Офицеры». Среди наград актёра — орден «За заслуги перед Отечеством», орден Почёта, премии «Золотая маска», «Хрустальная Турандот» и многие другие.

В середине января Путин поздравил Ланового с 87-летием. Глава государства отметил, что актёр посвятил свою жизнь служению искусству и смог завоевать всенародную славу. Президент также отметил вклад артиста в сбережение патриотических традиций и воспитание молодёжи.

Как писал NEWS.ru, соболезнования в связи со смертью Ланового выразили мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Продюсер Иосиф Пригожин назвал Ланового величайшим и «одним из достойнейших, артистов, а также символом мужской красоты. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что актёр отдал всего себя Отечеству и назвала его образцом гражданского мужества. .