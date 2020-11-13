Путин выразил соболезнования родным Джигарханяна

Огромной утратой назвал президент России Владимир Путин смерть народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Мы навсегда сохраним добрую память о Мастере, по-настоящему народном артисте Армене Борисовиче Джигарханяне. Это огромная утрата для отечественной культуры, для миллионов людей в России и других странах, для всех нас, — отметил президент.
Российский лидер подчеркнул, что все искренне любили артиста за щедрый талант, душевное тепло и преданность профессии.
В ночь на 14 ноября Джигарханяна не стало. Артисту было 85 лет, свой юбилей он отпраздновал 3 октября. На мероприятии режиссёр появился в инвалидном кресле. Состояние его здоровья вызвало слёзы у многих гостей. Церемония прощания с Джигарханяном запланирована на 17 ноября.
Прокомментировала смерть актёра и бывшая жена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. Женщина заявила, что если бы в последние годы рядом с артистом находилась она, «всё было бы совсем по-другому».
Как писал NEWS.ru, близкие Джигарханяна рассказали, как умирал артист.
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Творческий вечер Армена Джигарханяна в честь 80-летия артиста в одноимённом театре
Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Natalya Loginova/Russian Look
Театр п/р Армена Джигарханяна
Андрей Любимов/АГН «Москва»