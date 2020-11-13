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Путин выразил соболезнования родным Джигарханяна

12:57, 14 ноября 2020 165
Армен Джигарханян Армен Джигарханян Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Огромной утратой назвал президент России Владимир Путин смерть народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Мы навсегда сохраним добрую память о Мастере, по-настоящему народном артисте Армене Борисовиче Джигарханяне. Это огромная утрата для отечественной культуры, для миллионов людей в России и других странах, для всех нас, — отметил президент.

Российский лидер подчеркнул, что все искренне любили артиста за щедрый талант, душевное тепло и преданность профессии.

В ночь на 14 ноября Джигарханяна не стало. Артисту было 85 лет, свой юбилей он отпраздновал 3 октября. На мероприятии режиссёр появился в инвалидном кресле. Состояние его здоровья вызвало слёзы у многих гостей. Церемония прощания с Джигарханяном запланирована на 17 ноября.

Прокомментировала смерть актёра и бывшая жена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. Женщина заявила, что если бы в последние годы рядом с артистом находилась она, «всё было бы совсем по-другому».

Как писал NEWS.ru, близкие Джигарханяна рассказали, как умирал артист.

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Творческий вечер Армена Джигарханяна в честь 80-летия артиста в одноимённом театре

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Natalya Loginova/Russian Look

Театр п/р Армена Джигарханяна

Андрей Любимов/АГН «Москва»

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