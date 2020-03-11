Владимир Путин направил приветствие участникам фестиваля анимационного кино в Суздале, отметив яркую и насыщенную программу мероприятия. XXV Открытый российский фестиваль проходит с 11 по 16 марта, он является смотром анимации, объединяющим создателей из России и Белоруссии.
Приветственная телеграмма
«Важно, что признанных мэтров жанра и тех, кто только начинает свой творческий путь, объединяют увлечённость любимым делом, искреннее стремление сохранить и приумножить замечательные традиции отечественного анимационного искусства», — говорится в сообщении.
Владимир Путин выразил уверенность, что этот юбилейный фестиваль, который проходит в 25 раз, станет запоминающимся событием в культурной жизни страны, а мастерам предоставит возможность обсудить замыслы и проекты.
Ранее NEWS.ru сообщал, что самый масштабный ирландский кинофестиваль пройдёт в России в рамках мероприятия Irish Week. Показы фильмов состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.
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