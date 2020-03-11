https://static.news.ru/photo/c4d5f466-63dd-11ea-8405-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.suzdalfest.ru

Владимир Путин направил приветствие участникам фестиваля анимационного кино в Суздале, отметив яркую и насыщенную программу мероприятия. XXV Открытый российский фестиваль проходит с 11 по 16 марта, он является смотром анимации, объединяющим создателей из России и Белоруссии.

Приветственная телеграмма опубликована на сайте Кремля. Президент отметил, что фестиваль всегда радует гостей, участников и жителей города встречей с кинематографистами, яркой программой.

«Важно, что признанных мэтров жанра и тех, кто только начинает свой творческий путь, объединяют увлечённость любимым делом, искреннее стремление сохранить и приумножить замечательные традиции отечественного анимационного искусства», — говорится в сообщении.

Владимир Путин выразил уверенность, что этот юбилейный фестиваль, который проходит в 25 раз, станет запоминающимся событием в культурной жизни страны, а мастерам предоставит возможность обсудить замыслы и проекты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самый масштабный ирландский кинофестиваль пройдёт в России в рамках мероприятия Irish Week. Показы фильмов состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.