Президент Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ актрисе Анне Михалковой, а также её коллеге по творческому цеху Виктории Исаковой.
Согласно указу, размещённому на официальном интернет-портале правовой информации, таким образом российский лидер отметил большой вклад актрис в развитие отечественной культуры и искусства.
Михалкова известна как ведущая программы «Спокойной ночи, малыши!». Также зрители запомнили её по ролям в фильмах «Сибирский цирюльник», «Первая любовь», «Ревизор» и «Изображая жертву».
Исакова является лауреатом театральной премии «Чайка» за работу в спектакле «Вий». В 2015 году ей вручили премию российского правительства в области культуры за создание телесериала «Оттепель» и премию «Золотой орёл» как лучшей актрисе на ТВ за работу в этом проекте.
Ранее News.ru писал, что Михалкова стала лучшей ведущей по мнению жюри российской национальной телевизионной премии ТЭФИ-KIDS.