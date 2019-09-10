https://static.news.ru/photo/8146d202-d3a9-11e9-b319-fa163e074e61_660.jpg Анна Михалкова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ актрисе Анне Михалковой, а также её коллеге по творческому цеху Виктории Исаковой.

Согласно указу, размещённому на официальном интернет-портале правовой информации, таким образом российский лидер отметил большой вклад актрис в развитие отечественной культуры и искусства.

Михалкова известна как ведущая программы «Спокойной ночи, малыши!». Также зрители запомнили её по ролям в фильмах «Сибирский цирюльник», «Первая любовь», «Ревизор» и «Изображая жертву».

Исакова является лауреатом театральной премии «Чайка» за работу в спектакле «Вий». В 2015 году ей вручили премию российского правительства в области культуры за создание телесериала «Оттепель» и премию «Золотой орёл» как лучшей актрисе на ТВ за работу в этом проекте.

Ранее News.ru писал, что Михалкова стала лучшей ведущей по мнению жюри российской национальной телевизионной премии ТЭФИ-KIDS.