Путин присудил премии за детское искусство и молодым деятелям культуры

Президент России Владимир Путин присудил премии в области литературы и искусства для детей и юношества за 2021 год и премии для молодых деятелей культуры. Соответствующие указы размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

Лауреатами премии в области литературы и искусства для детей и юношества за 2021 год стали художественный руководитель Архангельского театра кукол Дмитрий Лохов, а также художественные руководители Детского музыкального театра имени Сац Георгий Исаакян и Никита Сазонов.

Кроме того, президент подписал указ о премиях молодым деятелям культуры. Их удостоены ведущий мастер сцены музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко Оксана Кардаш, солистка Государственного академического Мариинского театра Софья Кипрская и режиссёр Дмитрий Сердюк.

Ранее президент кинофестиваля «Кинотавр» Александр Роднянский заявил, что в нынешнем году ежегодный фестиваль не состоится и будет перенесён на период, когда страна переживёт текущие политические события. Фестиваль проводится ежегодно в Сочи. В этом году он должен был пройти с 13 по 20 сентября.



Балерину Кардаш наградили «за выдающееся исполнительское мастерство, развитие традиций отечественного хореографического искусства», Софью Кардаш из Мариинского театра — за вклад в развитие и популяризацию отечественной арфовой школы, а режиссера Дмитрия Сердюка — за вклад в развитие отечественного театрального искусства, сохранение и популяризацию исторического и культурного наследия России.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/25/03/2022/623d67849a7947402743e8e7?fromtg=1

Награды получат балерина Оксана Кардаш, ведущий мастер сцены Московского академического Музыкального театра К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, солистка Государственного академического Мариинского театра Софья Кипрская и режиссер Дмитрий Сердюк, говорится в документе.



Балерину Кардаш наградили «за выдающееся исполнительское мастерство, развитие традиций отечественного хореографического искусства», Софью Кардаш из Мариинского театра — за вклад в развитие и популяризацию отечественной арфовой школы, а режиссера Дмитрия Сердюка — за вклад в развитие отечественного театрального искусства, сохранение и популяризацию исторического и культурного наследия России.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/25/03/2022/623d67849a7947402743e8e7?fromtg=1

Кроме того, президент подписал указ о присуждении премий для молодых деятелей культуры.

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Награды получат балерина Оксана Кардаш, ведущий мастер сцены Московского академического Музыкального театра К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, солистка Государственного академического Мариинского театра Софья Кипрская и режиссер Дмитрий Сердюк



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/25/03/2022/623d67849a7947402743e8e7?fromtg=1

Кроме того, президент подписал указ о присуждении премий для молодых деятелей культуры.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/25/03/2022/623d67849a7947402743e8e7?fromtg=1

Кроме того, президент подписал указ о присуждении премий для молодых деятелей культуры.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/25/03/2022/623d67849a7947402743e8e7?fromtg=1

Кроме того, президент подписал указ о присуждении премий для молодых деятелей культуры.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/25/03/2022/623d67849a7947402743e8e7?fromtg=1