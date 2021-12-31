Путин поздравил Шакурова с 80-летним юбилеем

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Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Сергея Шакурова с 80-летним юбилеем. Он отметил, что актёр обладает ярким драматическим талантом, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Артиста также поздравил и премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который пожелал Шакурову новых творческих успехов, здоровья и удачи в наступившем 2022 году.

Вас отличает яркий драматический талант, верность лучшим традициям отечественной актёрской школы. Искренне, убедительно исполненные роли принесли вам популярность и любовь зрителей разных поколений, — приводятся в сообщении слова главы государства.

Путин пожелал Шакурову здоровья, благополучия и творческого долголетия.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравительной телеграмме заявил , что актёр принадлежит к тем редким актёрам, чей «уникальный дар, неподдельная искренность, обаяние покоряют зрительские сердца».

Кроме того, Шакурова по телефону поздравил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Сергей Шакуров известен зрителям по таким фильмам, как «Был месяц май» (1970) Марлена Хуциева, «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974) Никиты Михалкова, «Сибириада» (1978) Андрея Кончаловского и многие другие. Всего артист снялся более чем в 100 картинах. Среди недавних работ актёра комедия «Родные» (2021), сериалы «Пищеблок» (2021), «Солдаут» (2021) и другие проекты.

Ранее Путин поздравил народного артиста России Виктора Сухорукова с 70-летним юбилеем. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил творческий потенциал и талант актёра.