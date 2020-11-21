Путин поздравил с днём рождения поэта-песенника Добронравова

https://static.news.ru/photo/5b91d5ee-2c9e-11eb-9cab-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин поздравил с днём рождения поэта-песенника Николая Добронравова, которому 22 ноября исполнилось 92 года.

Признанный Мастер, автор множества замечательных стихотворений, слов к десяткам популярных песен, в своём творчестве Вы воспеваете вечные ценности созидания и настоящей дружбы, любви к Родине, к жизни, — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что произведения Добронравова по праву называют поэтической летописью страны.

Глава государства также пожелал поэту и его супруге Александре Пахмутовой доброго здоровья, бодрости духа и благополучия.

Добронравов родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде. Окончил Школу-студию имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ имени М. Горького и Московский городской Учительский институт. Является автором стихов к десяткам песен, в числе которых «Надежда», «Нежность», «Птица счастья», «Трус не играет в хоккей», «Знаете, каким он парнем был», «До свиданья, Москва». Музыку на его стихи, наряду с Пахмутовой, писали Микаэл Таривердиев, Арно Бабаджанян, Евгений Мартынов и другие композиторы, а песни исполняли множество артистов, среди которых Лев Лещенко, София Ротару, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Эдуард Хиль.

Добронравов является лауреатом Государственной премии СССР (1982) и премии Ленинского комсомола (1978).

Ранее NEWS.ru писал, что 9 ноября исполнился 91 год Александре Пахмутовой. Путин назвал главным секретом её творческого долголетия искреннюю увлечённость своим делом и пожелал бесконечного вдохновения.