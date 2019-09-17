Президент РФ Владимир Путин поздравил режиссёра Владимира Меньшова с 80-летием. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Многие годы Вы преданно служите избранному делу, своим творчеством обогащаете легендарные традиции отечественного кинематографа, — говорится в поздравлении.
Путин также отметил тонкое чувство эпохи Меньшова и умение находить интересные зрителям темы.
Владимир Меньшов известен в России как создатель фильмов «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Розыгрыш» и «Москва слезам не верит». На его счету около 120 ролей в кино- и телефильмах, сообщает «
Как ранее писал News.ru, выдвигавшийся на премию «Оскар» режиссёр Владимир Меньшов считает, что его коллега Тимур Бекмамбетов является «серьёзным явлением» в российском кинематографе.