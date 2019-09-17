https://static.news.ru/photo/0cd747ea-d925-11e9-973b-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил режиссёра Владимира Меньшова с 80-летием. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Многие годы Вы преданно служите избранному делу, своим творчеством обогащаете легендарные традиции отечественного кинематографа, — говорится в поздравлении.

Путин также отметил тонкое чувство эпохи Меньшова и умение находить интересные зрителям темы.

Владимир Меньшов известен в России как создатель фильмов «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Розыгрыш» и «Москва слезам не верит». На его счету около 120 ролей в кино- и телефильмах, сообщает « Парламентская газета ».

Как ранее писал News.ru, выдвигавшийся на премию «Оскар» режиссёр Владимир Меньшов считает, что его коллега Тимур Бекмамбетов является «серьёзным явлением» в российском кинематографе.