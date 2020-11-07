Путин поздравил Пахмутову с днём рождения

https://static.news.ru/photo/305f2a6e-2264-11eb-9fd3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Александра Пахмутова Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поздравил с днём рождения народную артистку СССР Александру Пахмутову, которой сегодня исполнился 91 год.

Уважаемая Александра Николаевна! Примите поздравления с Днём рождения. Вас по праву считают выдающимся представителем отечественной культуры, бесконечно талантливым и доброжелательным человеком, великим тружеником и созидателем, — приводит RNS текст телеграммы российского президента.

Путин пожелал артистке и её мужу Николаю Добронравову здоровья, благополучия и бесконечного вдохновения. Российский лидер отметил искреннюю увлечённость Пахмутовой любимым делом, которая, по его словам, является главным секретом творческого долголетия.

NEWS.ru писал, что ровно год назад на юбилее Александры Пахмутовой Путин стоя слушал песню в её исполнении.