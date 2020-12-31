Путин подписал указ о праздновании 100-летия Московской филармонии

https://static.news.ru/photo/3f244998-4d21-11eb-a0b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: meloman.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении мероприятий по случаю празднования 100-летия Московской государственной академической филармонии. Соответствующий документ представлен на официальном интернет-портале правовой информации.

В связи с исполняющимся в 2022 году 100-летием Московской государственной академической филармонии постановляю: провести в 2021-2022 годах мероприятия, посвященные празднованию 100-летия Московской государственной академической филармонии, — говорится в документе.

Так, правительство РФ должно в течение трёх месяцев образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования. В то же время Минцифры поручено оказывать содействие в освещении мероприятий.

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста Советского Союза Юрия Григоровича с днём рождения. Мэтру исполнилось 2 января 94 года. Лидер отметил, что хореограф своим вдохновенным творчеством приумножает славу русского балета. Поздравительную телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

Руководитель государства отметил, что труд Григоровича по-прежнему востребован, а сам великий мастер принимает активное участие в культурной жизни РФ.