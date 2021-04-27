Путин передаст Эрмитажу церковную утварь Александра II

Президент РФ Владимир Путин 27 апреля посетит Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге и передаст музею на хранение церковную утварь, которая принадлежала императору Александру II, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
По его словам, утварь была создана по заказу императора.
Она была возвращена в Россию годом ранее, и как раз президент передаст её на хранение в один из главных музейных комплексов нашей страны, — уточнил он.
Как отметил Песков, утварь «имеет совершенно феноменальную судьбу». Ею владели дочь Александра II и княжна Мария Александровна, выданная замуж за английского принца Альфреда, герцога Эдинбургского, графа Кентского и Ольстерского.
В доме, где они жили, была как раз построена православная церковь, и туда эта утварь была заказана императором, — рассказал представитель Кремля.
Он
Ранее в Эрмитаже объяснили сомнения в подлинности изделий ювелира Карла Фаберже заменой деталей при реставрации. О результатах проверки сообщили на сайте организации.