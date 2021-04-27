Путин передаст Эрмитажу церковную утварь Александра II

https://static.news.ru/photo/5b980bc4-a743-11eb-b080-96000091f725_660.jpg Фото: state.hermitage/facebook.com

Президент РФ Владимир Путин 27 апреля посетит Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге и передаст музею на хранение церковную утварь, которая принадлежала императору Александру II, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По его словам, утварь была создана по заказу императора.

Она была возвращена в Россию годом ранее, и как раз президент передаст её на хранение в один из главных музейных комплексов нашей страны, — уточнил он.

Как отметил Песков, утварь «имеет совершенно феноменальную судьбу». Ею владели дочь Александра II и княжна Мария Александровна, выданная замуж за английского принца Альфреда, герцога Эдинбургского, графа Кентского и Ольстерского.

В доме, где они жили, была как раз построена православная церковь, и туда эта утварь была заказана императором, — рассказал представитель Кремля.

Он добавил , что в дальнейшем утварь путешествовала по миру, пока опять не вернулась в Санкт-Петербург.

Ранее в Эрмитаже объяснили сомнения в подлинности изделий ювелира Карла Фаберже заменой деталей при реставрации. О результатах проверки сообщили на сайте организации.