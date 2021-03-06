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Путин отметил общественную работу скончавшегося писателя Курбатова

20:03, 06 марта 2021
Владимир Путин и Валентин Курбатов Владимир Путин и Валентин Курбатов Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким людям советского и российского писателя Валентина Курбатова, который скончался в возрасте 81 года.

Примите искренние соболезнования и слова поддержки в связи с кончиной Валентина Яковлевича Курбатова — талантливого, неординарного, очень яркого человека, посвятившего себя сбережению и развитию лучших традиций отечественной литературы, — говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что Курбатов вёл большую общественную работу, подавал пример подвижничества, просветительства, а также истинного служения культуре.

Курбатов родился в 1939 году в Куйбышевской области. После войны его семья переехала в Пермский край. Будущий писатель отслужил на флоте, а затем перебрался в Псков. За свою литературную карьеру он написал 20 книг. В 2020 году был награждён Государственной премией. О смерти писателя сообщил прозаик и депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Об этом писал NEWS.ru.

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