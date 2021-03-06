Путин отметил общественную работу скончавшегося писателя Курбатова

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Скончался советский и российский писатель, литературный критик Валентин Курбатов. Ему был 81 год. Трагическую новость в своём Telegram-канале сообщил прозаик и депутат Государственной думы Сергей Шаргунов.

Сведения о смерти писателя появились в субботу, 6 марта. Умер Валентин Яковлевич Курбатов. Светлая память, — написал Сергей Шаргунов. Причина смерти критика неизвестна. По одной из версий, ему стало плохо...