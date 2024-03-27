Путин заявил, что культура придает силы народу в трагические моменты Путин: культура — духовный каркас народа, который придает ему силу

Президент России Владимир Путин заявил, что культура в трагические моменты придает народу силу. Об этом он сказал на встрече с работниками культуры Тверской области. Он отметил, что хотел провести эту встречу непосредственно в День работника культуры 25 марта, но из-за теракта встречу пришлось перенести

Собирался провести эту встречу именно в этот день, но в связи с трагическими событиями в Москве, с этим варварским терактом, мы сдвинули все мероприятия подобного рода. В этой связи хотел бы вот что сказать. Дело в том, что культура, поскольку создаёт духовный каркас народа, идентичность нашу поддерживает, играет, конечно, очень важную роль и в такие переломные, сложные моменты, даже и в трагические, потому что силу придаёт – народу придаёт силу, каждому конкретному человеку, — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Торжок Тверской области, где пообщался с местными жителями. Кортеж главы государства остановился на одной из улиц города, после чего российский лидер вышел к людям. Горожане снимали встречу на смартфоны и тянулись пожать руку президенту.