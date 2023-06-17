«Времена и эпохи»: самые яркие фото крупнейшего исторического фестиваля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники реконструкции сражения под Малоярославцем в 1812 году

Исторический фестиваль «Времена и эпохи» прошел на 61 площадке Москвы. Для гостей провели более тысячи часов мастер-классов, сотни экскурсий, квест-игры, спектакли, концерты и спортивные развлечения в стиле разных эпох. Исторические события и быт предков воссоздали более тысячи реконструкторов. Главной темой фестиваля стали победы и достижения России.

Семь музеев под открытым небом погрузили москвичей и гостей города в разные исторические эпохи. Гиды рассказали о моде и характерных для нее архитектурных стилях, показали богатство музейных коллекций с уникальными артефактами и предметами искусства. Для участников фестиваля подготовили выставки, экскурсионную программу о прошлом и настоящем города и страны, а также аутентичную шоу-программу с театрализованными выступлениями и историческими сценками.

В четырех парках Москвы посетителям показали важнейшие события, которыми гордится Россия и ее столица. Там состоялась реконструкция в формате дополненной реальности. Реконструкция битвы между викингами и русичами прошла в парке имени Лужкова. В музее-заповеднике «Коломенское» разыграли одно из сражений Русско-польской войны 1654–1667 годов. Еще одна площадка, ландшафтного парка «Митино», показала гостям фестиваля динамичные сцены из истории Первой мировой войны и Серебряного века.

Площадка в парке 50-летия Октября погрузила зрителей в сражение под Малоярославцем в 1812 году, Брусиловский прорыв 1916-го.

Самые яркие моменты исторического фестиваля «Времена и эпохи» — в галерее NEWS.ru.