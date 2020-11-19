Пугачёва окончательно потеряла Театр песни в Петербурге

https://static.news.ru/photo/23571da4-2a98-11eb-97c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: pmigroup.ru

Мечта певицы Аллы Пугачёвой построить свой Театр песни в центре Санкт-Петербурга не осуществится никогда. Если здание на Васильевском острове, возведение которого должно было стартовать в 2008 году, когда-нибудь и появится там, то к Примадонне оно не будет иметь никакого отношения.

Строительство здания в форме огранённого бриллианта оценивалось в $400 млн. Доля самой Пугачёвой в проекте составляла 49%, а 51% принадлежал миллиардеру Евгению Финкельштейну, который и должен был найти спонсоров для стройки. Но вместо возведения театра на годы растянулись судебные тяжбы, так как участок земли оказался на пути новой автомагистрали. Кроме того, против строительства сооружения в центре Петербурга выступили жители, передаёт StarHit.

Издание уточняет, что в какой-то момент Примадонна решила отказаться от идеи, отойти от дел и уделять всё свое время семье. Долю в проекте Пугачёва передала дочери Кристине Орбакайте, которая также не стала заниматься театром и уступила свою долю Финкельштейну.

Бизнесмен пытался отсудить у города 47 млн рублей, потраченных якобы на аренду земли под театр, но после завершения тяжбы он смог выиграть только 1,3 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что Театр песни, намеревавшийся построить театр на Васильевском острове, но получивший отказ от властей города на предоставление земельного участка, в третий раз проиграл суд. Театр собирался возвести здания в устье реки Смоленки, однако городская администрация не стала выделять для этого необходимый участок. В ответ компания в октябре 2018 года подала в суд на комитет по инвестициям с требованием выделить требующуюся территорию. В январе арбитражным судом в иске компании было отказано. Апелляция «Русской песни» также осталась без удовлетворения, и тогда представители компании обратились в кассационный суд.

Планировавшийся к строительству Театр песни изначально должен был носить имя Аллы Пугачёвой, однако певица вышла из проекта. Предполагалось, что здание будет включать в себя концертный зал вместимостью 12 тысяч зрителей, а также выставочные залы, рестораны, гостиницу общей площадью 40 тысяч кв. м. В дальнейшем концепция несколько раз менялась.