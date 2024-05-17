Пугачева, ссора с Успенской, опухоль в сердце: как живет Наталья Лапина

Фото: Николай Гнисюк/РИА Новости

Наталья Лапина

Наталья Лапина — актриса и певица. Что известно о ее личной жизни, почему она поругалась с Любовью Успенской, чем занимается сейчас?

Чем известна Лапина

Наталья Лапина родилась 5 августа 1963 года в Нижнем Новгороде.

Артисткой она стала случайно: как-то с подругой зашла в ресторан, где спела песню «Айсберг» Аллы Пугачевой. Ресторанным музыкантам понравился голос Лапиной, и они пригласили ее петь у них. Так она стала подрабатывать певицей.

В 1986 году Лапина окончила Горьковское театральное училище.

Актриса снималась в картинах «Государственная граница», «Мы — клоуны», «Исключения без правил», «Планета новогодних елок», «Собачье сердце», «Мужчина для молодой женщины», «Будни и праздники Серафимы Глюкиной», «Поездка в Висбаден», «Дон Сезар де Базан», «Город», «Официант!», «Чертополох», «Солдаты удачи», «Убойная сила» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 28 работ.

С 1991 года Лапина прекратила сниматься в СССР и продолжила карьеру как певица. Два года она работала в Германии, затем в США, где она пела и снималась в голливудских фильмах.

В 2011 году артистка вернулась в Россию.

Фото: Николай Гнисюк/РИА Новости Наталья Лапина

Что известно о личной жизни Лапиной

Наталья Лапина рассказывала, что у нее были романы с Александром Абдуловым, Борисом Немцовым, Джеком Николсоном и Микки Рурком.

Замуж она первый раз вышла в США за шведского художника по имени Матиас. У пары родилась дочь Анастасия-Стефания, однако мужчина не поверил, что это его наследница, и потребовал проведения экспертизы ДНК. Из-за этого супруги развелись.

Второй муж Лапиной — американец Артур Вайнгартнер. Он был младше избранницы на 24 года. Семейная жизнь не сложилась, поскольку мужчина страдал маниакально-депрессивным психозом.

«Однажды сидела дома за роялем. Было вдохновение, я писала музыку. В комнату вошел Артур. Глаза навыкате, лицо злое. Он был пьян и спросил, почему я не лайкаю его посты. Я даже ответить не успела, как меня сгребли за шиворот и просто кинули в угол словно щенка. Покатилась по полу ваза с цветами, вдребезги разлетелся бокал. Муж вцепился мне в горло и начал душить. Я вырывалась как могла. Но он фантастически сильный. И после дебошей Артур обычно превращался в сущего ангела, просил прощения», — вспоминала певица.

В 2019 году Лапина сообщила, что стала жертвой афериста. Она познакомилась с молодым человеком по имени Артем, который был младше ее на 25 лет и представился бизнесменом, владеющим сетью компаний.

«Недавно Артем сделал мне предложение. Я обрадовалась и опубликовала совместное фото в социальной сети. Неожиданно он устроил мне скандал, требовал, чтобы я удалила снимок. Тут-то у меня и возникли сомнения», — призналась исполнительница в эфире шоу «На самом деле».

По итогу выяснилось, что мужчина хотел завладеть квартирой Лапиной.

Что известно о состоянии здоровья Лапиной

В 2021 году Наталья Лапина сообщила, что у нее обнаружили опухоль в сердечном клапане.

«Очень неожиданно. Я просто готовилась к операции на глаза, и нужно было исключить кардиологию, так как там все связано. Сделали сложный тест, эхокардиограмму через ЖКТ к сердцу, и не исключили», — рассказала певица в соцсетях.

Почему Лапина поругалась с Успенской

В январе появилась информация о том, что Наталья Лапина, написавшая Любови Успенской хит «По полюшку», готовит иск в суд на певицу из-за нарушения авторских прав во время выступления на новогоднем огоньке. По ее словам, артистка поет ее хит на протяжении трех лет, но не считает нужным платить отчисления за авторские права.

«Никакого разрешения на исполнение песни „По полюшку“ в новогоднем огоньке я Успенской не давала. Она поет мой хит уже на протяжении трех лет, нагло нарушая авторские права. Дело в том, что Успенская не считает нужным платить автору. Мой юрист уже в ближайшее время направит претензию ей и на канал за нарушение авторских прав. Как автору мне обидно, что Успенская продолжает зарабатывать на песне „По полюшку“ деньги, исполняя ее на всех концертах, а я от этого ничего не получаю», — прокомментировала Лапина.

Она также заявила, что пыталась договориться с Успенской о выплате авторских гонораров, однако та отказалась идти на компромисс.

Чем сейчас занимается Лапина

Наталья Лапина продолжает творческую деятельность.

В 2023 году она снялась в драме «Собака Иова».

Также певица продолжает выступать.

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