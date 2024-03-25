Пугачева и Ротару, смерть мужа, два сына: как живет певица Роза Рымбаева

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Роза Рымбаева

Советская и казахстанская эстрадная певица Роза Рымбаева в прошлом году отметила 65-летний юбилей. Как она живет сейчас, что известно о личной жизни артистки?

Чем известна Рымбаева

Роза Рымбаева родилась 28 октября 1957 года в Казахстане, в Жангизтобе. После окончания школы поступила в алма-атинский театральный институт.

В 1974 году Рымбаева удостоилась призового места на конкурсе самодеятельности. В 1976 году она вступила в ансамбль «Гульдер», спустя три года начала работать в творческом объединении «Арай».

Широкую известность певица получила в 1977 году, выступив на фестивале в Болгарии. Там она получила награду «Золотой Орфей» за исполнение композиции «Алия». Также артистка стала постоянно принимать участие в «Песне года». Тогда Рымбаева была третьей по популярности исполнительницей в СССР после Аллы Пугачевой и Софии Ротару.

В 1979 году Рымбаева получила звание заслуженной артистки Казахстана, в 1986 году — звание народной артистки Казахской СССР.

В 1995 году она начала преподавательскую деятельность в республиканском эстрадно-цирковом колледже.

Самые популярные песни исполнительницы: «Цвети, земля моя», «Любовь настала», «Наурыз», «Атамакен», «Прости меня».

Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Роза Рымбаева

Что известно о личной жизни Рымбаевой

В 1979 году Роза Рымбаева вышла замуж за Таскына Окапова. Они вместе работали в одном творческом ансамбле. В браке у супругов родились сыновья Али и Мади.

В 1991 году Окапов скончался.

«Он ушел во сне. В семь утра я должна была его разбудить. И вдруг увидела застывшее лицо. Шок, страх, ужас! Я закричала. Прибежали соседи. От сумасшествия спасло только то, что во мне шевелился ребенок. Надо было жить», — вспоминала Рымбаева.

Второй сын родился уже после смерти Окапова.

Фото: Попов Геннадий/ТАСС Роза Рымбаева с главным призом фестиваля песни в Болгарии «Золотой Орфей»

Чем сейчас занимается Рымбаева

Роза Рымбаева продолжает творческую деятельность. В 2022 году она презентовала три пластинки на казахском языке.

В 2023 году певица отметила 65-летний юбилей. В честь этого она дала интервью журналу ELLE, в котором призналась, что с возрастом стала более вдумчивой и сдержанной. При этом Рымбаева подчеркнула, что не ощущает себя пожилой женщиной — на сцене она по-прежнему полна сил.

«Я не чувствую свой возраст и никогда не ощущала себя пожилой женщиной. Все эти годы, когда выхожу на сцену, я делаю это как женщина и певица. Какие могут быть разговоры у женщины со слушателем? О себе, о таких же, как она. И к таким же женщинам обращаюсь. Не к молодежи, не к аксакалам. Я веду беседу со своими слушателями на равных. С годами я стала более сдержанной. Осознала, что не стоит высказывать людям все и сразу, выплескивать эмоции, демонстрируя темперамент. Сначала думаешь, потом говоришь. Взрослый человек относится ко всему спокойнее. Конечно, тревоги, волнения и страхи есть и будут», — рассказывала она.

Читайте также:

«От меня требовали вернуться в Москву»: где сейчас певица Нина Бродская

«Взгляды либеральные, поддерживаю Навального»: как живет Петр Кулешов

Филипп Киркоров: последние новости 25 марта, куда улетел после «Крокуса»