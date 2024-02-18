Пугачева, «Гардемарины», слова об СВО: как сейчас живет Светлана Дружинина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Светлана Дружинина

Народная артистка России Светлана Дружинина обрела популярность как режиссер фильмов о приключениях гардемаринов. Как сейчас живет и чем занимается актриса, какие последние новости выходили о ней?

Чем сейчас занимается Светлана Дружинина

В 2023 году состоялась премьера картин «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война» Светланы Дружининой. Съемки лент длились на протяжении шести лет из-за возникших финансовых трудностей. На презентации фильма между режиссером и актрисой Анастасией Макеевой произошла стычка. Дружинина ототкнула от себя артистку, когда та захотела обнять ее.

Позднее Светлана Дружинина в интервью NEWS.ru объяснила, что попросила Макееву не обниматься не из злого умысла. Режиссер переживала, что по неосторожности актриса может наступить ей на ногу и причинить боль из-за образовавшейся мозоли.

«На красной дорожке она просто внезапно вышла, и я не хотела, чтобы она наступила на мозоль. Мы очень любим друг друга, уважаем, она работает у меня. Этот просто случайность, кто-то из журналистов глупость написал — и разнесли», — сказала она.

Последний раз артистка выходила в свет в январе текущего года. Она посетила премию «Золотой орел». Светлана Дружинина живет в Москве вместе со своим супругом оператором Анатолием Мукасеем. В интервью Вячеславу Манучарову 88-летняя режиссер призналась, что не думает о смерти.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Светлана Дружинина и ее супруг оператор Анатолий Мукасей

«Не хочу умирать, хотя все равно придется. Ну что же делать, умирать не хочется, не скрою. Не боюсь, но не хочется. Хочу жить», — сказала она.

Как Дружинина относится к спецоперации

Светлана Дружинина в июле 2023 года призналась, что в самом начале не была уверена в целесообразности спецоперации и размышляла о том, можно ли было решить ситуацию другим способом и договориться о разрешении конфликта. Но позднее режиссер убедилась, что СВО необходима.

«В то утро, когда началась спецоперация, я позвонила многим своим знакомым из ДНР и ЛНР и сказала: „Ну поздравляю, вы россияне! Будем жить долго и счастливо“. И конечно, была уверенность, что все будет гораздо проще. Потому что есть определенные человеческие объективные вековые законы. И если идти и соблюдать их по-божески, по-настоящему, то, конечно, того, что мы сегодня переживаем — ничего этого не должно было случиться. Это какое-то дьявольское наваждение», — отметила она.

Как Дружинина отзывается об отъезде Пугачевой и Галкина

Светлана Дружинина считает, что покинувшие Россию после начала спецоперации артисты сами себя наказали, потому что рано или поздно начнут тосковать по родине и осознают свою невостребованность за границей. При этом режиссер испытывает сожаление насчет ситуации с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.

«Мне очень жалко Аллу Борисовну. Она в свое время была достоянием страны. Но она сама себя наказала, отказала сама себе в той заслуженной славе, уважении и любви страны. Это гораздо страшнее, чем потерять деньги, замок в Грязи. Она там никому не нужна, ну похлопают ей там три раза», — сказала Дружинина.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Максим Галкин, Алла Пугачева

Аналогичные чувства артистка испытывает к отъезду Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), которого считает талантливым человеком.

«Печально, потому что Галкин невероятно талантливейший человек, жаль. Вообще, не суди ближнего, они сами себя наказали, потому что рано или поздно они будут сильно тосковать. Они будут испытывать чувство гораздо более обременительное, нежели мы сейчас осудим их. На наши слова они ответят остро, но они глубинно почувствуют, что они там не нужны», — считает Светлана Дружинина.

Режиссер также не осуждает певицу Кристину Орбакайте, которая в ее последнем фильме сыграла роль царицы Екатерины II. Дружинина не видит ничего плохого в том, что исполнительница уехала к своей семье в США.

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