Публицист Соколов назвал самое известное произведение Алешковского

Публицист Борис Соколов в беседе с NEWS.ru прокомментировал новость о смерти писателя Юза Алешковского. Соколов отметил, что в личном общении покойный запомнился ему остроумным, добрым и весёлым человеком. Самым известным произведением в творчестве Алешковского публицист назвал песню про советского вождя Иосифа Сталина — «Товарищ Сталин, вы большой учёный».

Я помню, как Алешковский выступал на презентации своей книги и вспомнил, что в СССР он побывал, естественно, в местах не столь отдалённых, но сказал, что причиной была не политика, не нелюбовь к советской власти, а любовь к чужим автомобилям. Его стихи, которые стали песнями, я помню, особенно «Товарищ Сталин, вы большой учёный». <...> Может, как ни странно, молодёжи и будет интересно [творчество Алешковского], для них это уже новое, так как основательно забытое старое. У него подблатные песни, стихотворения неплохие. Был весёлым, добрым, интересным и остроумным человеком, — подчеркнул Соколов.

О смерти советского и российского писателя Юза Алешковского стало известно 21 марта. Алешковский скончался в США на 93-м году жизни, сообщил его сын Алексей.

Писатель родился 21 сентября 1929 года в Красноярске. Его настоящее имя — Иосиф Ефимович Алешковский. В разные годы он жил в Москве и Латвии. Литературным трудом Алешковский начал заниматься с 1965 года, а до этого работал на стройке и в аварийной службе.

Он был автором стихов, романов, повестей, песен и сценариев к детским и юношеским фильмам. В частности, Алешковский написал «Песню о Сталине», романы «Кенгуру», «Рука», «Карусель», а также повесть «Смерть в Москве». С 1979 года Юз Алешковский постоянно проживал в США. Он был членом Русского ПЕН-центра — организации, которая объединяет поэтов, писателей и журналистов, работающих в различных литературных жанрах. В 2011 году он стал лауреатом немецкой Пушкинской премии.