Психушка, Альцгеймер, Ходорковский: где сейчас актриса Светлана Светличная

Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

Светлана Светличная

Звезда культового фильма «Бриллиантовая рука» Светлана Светличная в конце 2022 года попала в психиатрическую больницу из-за проблем со здоровьем. Где сейчас артистка, какие у нее заболевания, что она говорила о политике?

Где сейчас Светличная

В конце 2022 года сын Светличной Алексей Ивашов сообщил, что актриса находится под наблюдением врачей в психиатрической больнице. Он отметил, что, помимо деменции, у нее диагностировали болезнь Альцгеймера. Telegram-канал «Звездач» уточнял, что артистка попала в психиатрический стационар имени Гиляровского.

6 октября 2023 года Telegram-канал SHOT сообщил, что у Светличной диагностировали пневмонию. По данным источника, актриса жаловалась на боли в груди.

«Ей сделали рентген и обнаружили признаки правосторонней нижнедолевой пневмонии. Пока болезнь не запущена, легкие не деформированы, поэтому состояние актрисы оценивается как стабильное. Она проходит курс лечения. Есть все шансы на скорое выздоровление», — писал SHOT.

24 октября стало известно, что Светличную вылечили от пневмонии. На тот момент артистка оставалась в московском центре борьбы с туберкулезом, где медики наблюдали за состояниям ее легких.

«После курса лечения Светличную отправили из психиатрического института Гиляровского, где она находилась около года, в центр борьбы с туберкулезом — на дообследование. В легких обнаружили небольшие рубцовые изменения, но свежих очагов нет. Сейчас Светлана Афанасьевна на всякий случай находится под наблюдением врачей, скоро ее планируют выписать из центра», — сообщал SHOT.

На настоящий момент достоверно неизвестно, где находится Светличная: вернулась ли она в психиатрическую клинику или продолжила лечение амбулаторно.

Светличную насильно удерживают в психушке?

В конце августа в программе «Ты не поверишь!» на НТВ друзья и знакомые Светличной сообщили, что актрису могут насильно удерживать в психиатрической клинике.

«У нас есть основания не доверять тем, кто ее навещает. Нас взбудоражило, что у Светланы Афанасьевны случились какие-то вспышки агрессии и она набросилась на медсестру. Мы не верим, что Светлана Афанасьевна подписала согласие о запрете свиданий с любимыми друзьями», — сказал знакомый Светличной Илья Коротков в эфире «Ты не поверишь!».

Невестка актрисы Мария Ивашова в беседе с SHOT опровергла, что Светличную держат в психиатрической клинике не по ее воле.

Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press Светлана Светличная

«Невестка Светланы Светличной Мария Ивашова заявила SHOT, что актриса чувствует себя хорошо, она находится под наблюдением врачей. Также, по ее словам, в клинике насильно ее никто не удерживает. Ранее друзья актрисы заявляли, что страдающую деменцией Светличную якобы насильно не выпускают из психбольницы и не дают с ними видеться», — писал Telegram-канал 6 октября.

Что говорила Светличная о политике

В 2011 году Светличная в интервью изданию «Правда.ру» заявила, что не отзывала свою подпись под так называемым письмом пятидесяти, опубликованным в 2005 году, в котором отрицался политический подтекст первого приговора по делу политика и бизнесмена Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Как тогда отметила актриса, ее ввели в заблуждение.

«Знаете, у нас могут и подставить. Честное слово, мне всегда жалко людей, таких как Ходорковский», — сказала артистка.

Как пояснила Светличная в 2011 году, когда ей позвонили журналисты с соответствующим вопросом, она подумала, что речь идет о втором деле в отношении Ходорковского. В связи с этим она ответила, что не подписывала никаких писем. При этом актриса не отрицала, что «письмо пятидесяти» («Письмо в поддержку приговора бывшим руководителям ЮКОСа») в 2005 году она подписала.

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