Актер Рузиль Минекаев, который обрел популярность после сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», признался, что не испытывает серьезных проблем из-за ранней славы. В интервью Надежде Стрелец для шоу на YouTube 24-летний артист заявил, что пока его психика справляется с неожиданно обрушившейся на него популярностью. По словам Минекаева, он больше переживает за несовершеннолетних коллег по сериалу.
Я представлял, что будет гораздо сложнее. Мне всегда было интересно, каково людям с огромной популярностью, почему они все начинают пить, курить и куда их вообще уносит, почему их уносит. Я не понимал и до сих пор не понимаю, почему так происходит с некоторыми людьми. Для меня в этом нет ничего критично сложного, может это будет потом. Пока психика справляется, — заявил Минекаев.
Актер признался, что передвигается по городу на метро и спокойно ходит в магазины, надев маску. Минекаев подчеркнул, что старается себя контролировать на фоне большой популярности, чтобы неожиданно не поменяться и не начать совершать нехарактерные для него поступки.
Бывают моменты, когда я, например, перестаю себя контролировать и возникают мысли, которые не характерны для меня. Я могу разозлиться на таксиста, — рассказал актер.
Ранее агент Минекаева Елена Чигвинцева рассказала, что артисту пришлось уйти из московского театра «Школа современной пьесы» из-за большой занятости в кинопроектах. По ее словам, актер получает много предложений по работе, но к выбору ролей подходит аккуратно.