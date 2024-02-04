«Психика справляется»: звезда «Слова пацана» о проблемах ранней славы Звезда «Слова пацана» Минекаев: пока психика справляется с ранней славой

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Рузиль Минекаев на премьере сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Актер Рузиль Минекаев, который обрел популярность после сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», признался, что не испытывает серьезных проблем из-за ранней славы. В интервью Надежде Стрелец для шоу на YouTube 24-летний артист заявил, что пока его психика справляется с неожиданно обрушившейся на него популярностью. По словам Минекаева, он больше переживает за несовершеннолетних коллег по сериалу.

Я представлял, что будет гораздо сложнее. Мне всегда было интересно, каково людям с огромной популярностью, почему они все начинают пить, курить и куда их вообще уносит, почему их уносит. Я не понимал и до сих пор не понимаю, почему так происходит с некоторыми людьми. Для меня в этом нет ничего критично сложного, может это будет потом. Пока психика справляется, — заявил Минекаев.

Актер признался, что передвигается по городу на метро и спокойно ходит в магазины, надев маску. Минекаев подчеркнул, что старается себя контролировать на фоне большой популярности, чтобы неожиданно не поменяться и не начать совершать нехарактерные для него поступки.

Бывают моменты, когда я, например, перестаю себя контролировать и возникают мысли, которые не характерны для меня. Я могу разозлиться на таксиста, — рассказал актер.

Ранее агент Минекаева Елена Чигвинцева рассказала, что артисту пришлось уйти из московского театра «Школа современной пьесы» из-за большой занятости в кинопроектах. По ее словам, актер получает много предложений по работе, но к выбору ролей подходит аккуратно.