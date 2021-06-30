«Провоцируют!»: Гоша Куценко высказался об эсминце США у берегов Крыма

Российский актёр Гоша Куценко возмутился приближением военного корабля США к берегам Крыма. Своё мнение об инциденте артист опубликовал в Instagram.

Куценко опубликовал несколько скриншотов интерактивной карты Google, отображающей движение морских судов. Из них следует, что ракетный эсминец США приблизился к Крыму, но там его встретил российский корабль, после чего американцы были вынуждены развернуться.

С 28 июня начались учения НАТО в Чёрном море! Пару постов тому назад мы обменивались, что будет, если они подойдут к берегам Крыма! И сегодня ночью это началось. Примерно в 01:00 американский эсминец от Фороса отогнали. На 7 миль к берегу подошёл. Провоцируют! На карте видно наш сторожевик и «американца». Он совершил разворот на 90 градусов! — написал актёр.

Куценко признался, что наблюдал за движением американского военного корабля в режиме онлайн. И предположил: инцидент с появлением эсминца США в Чёрном море не пройдёт бесследно.

Сдаётся мне, в эти дни будут происходить события, — сказал Гоша Куценко.

Американский эсминец ВМС USS Ross появился в Чёрном море возле Крыма вечером 29 июня. По данным портала отслеживания судов MarineTraffic, ракетный эсминец вошёл в территориальные воды РФ, затем резко изменил курс. Эсминец прибыл в акваторию Чёрного моря для участия в учениях Sea Breeze, которые продлятся до 10 июля.