«Проверку прошли»: внучка Сергея Михалкова об успехе его книг Внучка Сергея Михалкова указала на актуальность его книг в ближайшее десятилетие

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Михалкова

Произведения Сергея Михалкова удачно прошли проверку временем, заявила внучка писателя, актриса Анна Михалкова на пресс-конференции по случаю презентации новогоднего семейного шоу «Дядя Степа. Говорят: под Новый год». Она видит это в том числе по продажам произведений автора.

Мне кажется, вот эта дистанция, когда проводится проверка временем, она сейчас наступила. Условно говоря, если сейчас нужно будет снять кино про 2012 год — дистанция такая маленькая, что мы не можем сказать, что было актуальным. Большое видится на расстоянии, — сказала Михалкова.

Актриса отметила, что в «глобальном смысле всех когда-то забудут», но в ближайшие десятилетия работы Михалкова и других советских писателей будут востребованы.

Ранее во время пресс-конференции Михалкова заявила, что автор «Дяди Степы» был человеком своего поколения и отдавал приоритет общественным делам. По ее словам, для нее он в первую очередь общественный деятель, депутат и председатель Союза писателей РСФСР. При этом она подчеркнула, что ей нравится подход писателя к воспитанию детей, так как хороший родитель или дедушка в первую очередь должен быть счастлив сам.