«Против меня идет заказушная кампания»: Собчак обвинила СМИ в травле Собчак заявила о заказной кампании в прессе против нее

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Блогер и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале заявила, что против нее ведется «заказная кампания» в прессе. Такой вывод Собчак сделала после обвинений комика и звезды сериала «Непосредственно Каха» Артема Калайджяна в том, что она подставила его во время интервью. Калайджян заявил, что журналистка пошла на хитрость и добавила в финальный вариант видео высказывания, которые он говорил не на камеру.

Дорогой Артем Калайджян. Уж как года два прошло, и только сейчас выяснилось, что ты, оказывается, недоволен интервью. Причем недоволен именно в тот момент, когда против меня идет заказушная кампания. Совпадение, не правда ли? Тем временем еще раз хочу сказать — я просто честно делаю свою работу, — написала Собчак.

Телеведущая назвала Калайджяна «хорошим парнем, зарабатывающим говношутками», отметив, что как человек он ей понравился. Она также подчеркнула, что никогда не обманывает своих героев.

Все исходники, где видно, что ты видел, что идет съемка, а не частный разговор, у меня есть. Если подскажешь конкретный момент — опубликую материал, где это будет видно с нескольких ракурсов. Почему-то мне кажется, что в глубине души ты знаешь, что то интервью у нас получилось искренним. И тебе просто обидно смотреть в это зеркало, — заявила телеведущая.

Ранее Калайджян признался, что больше не будет доверять никому из представителей шоу-бизнеса. Артист заявил, что к такому решению он пришел после интервью журналистке Ксении Собчак, которое состоялось еще два года назад и после которого юмориста активно критиковали в соцсетях как сами зрители, так и другие артисты.