«Просто не успела»: умершая от COVID артистка Асмаловская не прививалась

Ведущая и танцовщица Кристина Асмаловская, скончавшаяся от коронавируса, не успела вакцинироваться от него. Она попала в больницу с 25% поражения лёгких и последнюю неделю провела на ИВЛ, рассказала её коллега, ведущая Татьяна Черняева телеканалу «360». По её словам, противницей вакцинации Асмаловская не была.

Черняева сообщила, что Асмаловскую изначально положили в больницу из-за проблем с печенью и желчным пузырем, а уже после выписки ей стало трудно дышать и её увезли на скорой.

Она была ведущая «АБВГДейки»... Это была её лучшая роль. Она была удивительно мягкой, доброй, работоспособной. Главное — её полюбили зрители. У меня миллион портретов, когда её рисуют маленькие дети и пишут ей до сих пор письма, — описала коллегу Черняева.

Кристине Асмаловской был 41 год. Зрителям она известна по проекту «Танцы со звёздами», её партнерами были Марат Башаров и Максим Щёголев. Иногда Асмаловская появлялась в кино. Она снималась в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Адъютанты любви».

Ранее сообщалось, что писатель-сатирик и эстрадный драматург Виктор Коклюшкин умер в возрасте 75 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. 27 ноября артисту должно было исполниться 76 лет.