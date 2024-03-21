«Простите меня, очень устал»: Кологривый выступил с обращением после ареста Кологривый извинился перед поклонниками за дебош в новосибирском баре

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Никиты Кологривого

Российский актер Никита Кологривый, получивший широкую известность после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», извинился перед поклонниками за дебош в новосибирском ресторане. В своем Telegram-канале артист опубликовал видео, где заявил, что очень устал и эмоционально выгорел.

Простите меня, дорогие, что я заставил многих нервничать, переживать, что я совершил такой поступок. Я его не оправдываю, я лишь скажу, что я очень устал. Я думаю, те, кто за мной следит, прекрасно понимают, что я эмоционально выгорел, — сказал Кологривый.

Актер добавил, что согласен с решением суда назначить ему административный арест на семь суток. По словам Кологривого, у него нет от зрителей никаких секретов. Как отметил артист, он хочет исправить свое поведение и доказать, что является достойным членом российского общества.

Ранее тетя Кологривого выразила мнение, что ее племянник начал конфликт в новосибирском баре из-за перегрузок. По ее словам, он не успевает правильно питаться и высыпаться. Кроме того, она считает, что на поведение Кологривого повлиял алкоголь. Женщина добавила, что он является прекрасным семьянином и всегда приезжает с цветами к бабушке.