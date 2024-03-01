Пугачеву сравнили с Челентано после выхода нового альбома Продюсер Бабичев: новый альбом Пугачевой не является ее прощальным поклоном

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

В альбоме Аллы Пугачевой «P. S.» много нового материала, это не просто студийные записи, а хорошо обработанные, с исправленным вокалом, рассказал NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев. По его мнению, это не прощальный поклон Примадонны. Бабичев считает, что эта история напоминает ситуацию с Адриано Челентано.

В серьезном возрасте Челентано дал два больших шоу в прямом эфире в 2012 году, и после этого сразу выпустил большой концертный альбом с «причесанными» версиями тех песен, которые исполнялись на концерте. Тогда все говорили, что история подошла к концу. Вот он ярко, громко хлопнул дверью, но после этого в творческой жизни Челентано было много интересного — альбом с певицей Мины Маццани, а в 2019 году каждую пятницу он выходил в прямом эфире со своим шоу. Я думаю, с Пугачевой прощаться не стоит. Это просто напоминание о себе, — сказал Бабичев.

Музыкальный критик полагает, что новый альбом Пугачевой особенно ценен в свете сегодняшних событий. По его мнению, каждый поклонник певицы будет по-другому вслушиваться в песни и искать скрытые смыслы.

Новый альбом Пугачевой под названием «P. S.», выпущенный в пятницу, 1 марта, состоит из 20 записей с юбилейного концерта артистки, который прошел в Кремлевском дворце в 2019 году. По данным KP.RU, записи с мероприятия уже пятый год можно найти в открытом доступе в Сети.