12 августа родные, коллеги и поклонники проводили в последний путь народную артистку СССР Веру Васильеву, которая скончалась 9 августа на 98-м году жизни. Церемония прощания с актрисой прошла в Московском академическом театре сатиры.
На церемонию пришли президент Театра сатиры Александр Ширвиндт, заслуженный артист России Александр Олешко, народный артист РФ Юрий Васильев, советский и российский искусствовед, телеведущий Михаил Швыдкой, крестница артистки Дарья Милославская и другие.
Президент Владимир Путин ранее выразил соболезнования в связи со смертью актрисы. В телеграмме он назвал Васильеву подлинно народной артисткой и отметил, что это невосполнимая утрата для отечественной культуры.
Премьер-министр России Михаил Мишустин также выразил соболезнования родным и близким Васильевой, отметив, что она навсегда останется любимой актрисой, бесконечно преданной профессии и Театру сатиры. Текст сообщения появился в Telegram-канале кабмина.
Министр культуры России Ольга Любимова назвала покойную «корифеем отечественной культуры». По ее словам, Вера Васильева обладала «многогранным мастерством и высочайшим профессионализмом», чем покорила несколько поколений зрителей. Созданные ею образы останутся в памяти людей.
Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года. Она была старейшей из живущих народных артистов СССР после актрисы Юлии Борисовой.
Свою первую роль Васильева сыграла в 1947 году в фильме «Сказание о земле Сибирской». Всего в фильмографии артистки более 40 ролей в кино. Самые популярные фильмы с ее участием — «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Карнавал», «Чук и Гек», «Женатый холостяк» и «Выйти замуж за капитана».
Кадры прощания с Верой Васильевой — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров (на первом плане) и президент Театра сатиры Александр Ширвиндт на церемонии прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Народный артист России, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт на церемонии прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Народный артист России Юрий Васильев на церемонии прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой в Театре сатиры
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Народный артист России, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт на церемонии прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой в Театре сатиры
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский на церемонии прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой в Театре сатиры в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Алена Яковлева на церемонии прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой в Театре сатиры в Москве