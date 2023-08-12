Ширвиндт, Швыдкой и дочь у гроба: кто пришел проститься с Верой Васильевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крестница народной артистки СССР Веры Васильевой Дарья Милославская

12 августа родные, коллеги и поклонники проводили в последний путь народную артистку СССР Веру Васильеву, которая скончалась 9 августа на 98-м году жизни. Церемония прощания с актрисой прошла в Московском академическом театре сатиры.

На церемонию пришли президент Театра сатиры Александр Ширвиндт, заслуженный артист России Александр Олешко, народный артист РФ Юрий Васильев, советский и российский искусствовед, телеведущий Михаил Швыдкой, крестница артистки Дарья Милославская и другие.

Президент Владимир Путин ранее выразил соболезнования в связи со смертью актрисы. В телеграмме он назвал Васильеву подлинно народной артисткой и отметил, что это невосполнимая утрата для отечественной культуры.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также выразил соболезнования родным и близким Васильевой, отметив, что она навсегда останется любимой актрисой, бесконечно преданной профессии и Театру сатиры. Текст сообщения появился в Telegram-канале кабмина.

Министр культуры России Ольга Любимова назвала покойную «корифеем отечественной культуры». По ее словам, Вера Васильева обладала «многогранным мастерством и высочайшим профессионализмом», чем покорила несколько поколений зрителей. Созданные ею образы останутся в памяти людей.

Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года. Она была старейшей из живущих народных артистов СССР после актрисы Юлии Борисовой.

Свою первую роль Васильева сыграла в 1947 году в фильме «Сказание о земле Сибирской». Всего в фильмографии артистки более 40 ролей в кино. Самые популярные фильмы с ее участием — «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Карнавал», «Чук и Гек», «Женатый холостяк» и «Выйти замуж за капитана».

Кадры прощания с Верой Васильевой — в галерее NEWS.ru.