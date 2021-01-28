Прощание с Василием Лановым состоится в Вахтанговском театре

https://static.news.ru/photo/9bf691ea-620b-11eb-a1f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прощание с народным артистом СССР Василием Лановым будет организовано в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Там актёр служил с 1957 года.

Дата траурной церемонии будет определена позже, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

Лановой скончался на 88-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Вместе с супругой Ириной Купченко он был госпитализирован в начале января. В последний день у артиста наступило резкое ухудшение состояния, его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Как писал NEWS.ru, соболезнования в связи со смертью Ланового выразил президент Владимир Путин, слова сочувствия близким артиста высказали также мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Глава комитета столичной Думы по культуре Евгений Герасимов заявил, что в Москве может появиться памятник актёру или будет установлена памятная табличка.