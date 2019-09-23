https://static.news.ru/photo/7a22e02e-ddf9-11e9-9123-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мариинский театр/vk.com

Церемония прощания с народной артисткой СССР, солисткой Мариинского театра и почётным гражданином Санкт-Петербурга Ириной Богачёвой завершилась в Белом фойе Исторической сцены Мариинского театра.

Попрощаться с певицей пришли губернатор Северной столицы Александр Беглов, спикер городского парламента Вячеслав Макаров и концертмейстер оперной труппы театра Ирина Соболева.

На церемонии присутствовало большинство солистов Мариинского театра, — сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

По её данным, траурная процессия переместилась в Никольский собор, где пройдёт отпевание, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что артистка умерла в возрасте 80 лет. Ирина Богачёва родилась 2 марта 1939 года в Ленинграде. В 1965 году она окончила Ленинградскую консерваторию по классу сольного пения у Ираиды Тимоновой-Левандо.