Церемония прощания с народной артисткой СССР, солисткой Мариинского театра и почётным гражданином Санкт-Петербурга Ириной Богачёвой завершилась в Белом фойе Исторической сцены Мариинского театра.
Попрощаться с певицей пришли губернатор Северной столицы Александр Беглов, спикер городского парламента Вячеслав Макаров и концертмейстер оперной труппы театра Ирина Соболева.
На церемонии присутствовало большинство солистов Мариинского театра, — сообщили в пресс-службе культурного учреждения.
По её данным, траурная процессия переместилась в Никольский собор, где пройдёт отпевание, передаёт
Ранее News.ru писал, что артистка умерла в возрасте 80 лет. Ирина Богачёва родилась 2 марта 1939 года в Ленинграде. В 1965 году она окончила Ленинградскую консерваторию по классу сольного пения у Ираиды Тимоновой-Левандо.